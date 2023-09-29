Минобороны Турции: решается ряд вопросов для поставок зерна из РФ в Африку

Ряд административных вопросов решается для поставок российского зерна в страны Африки, заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер. С чем связаны эти вопросы, он не уточнил, а также не привел возможные сроки начала поставок.

«Необходимо направить эту помощь в восемь африканских стран. Сейчас решаются некоторые административные проблемы, связанные с этим»,— сказал господин Гюлер в интервью каналу Haberturk (цитата по ТАСС).

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

После встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к выполнению сделки после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Тот в ответ раскритиковал инициативу ООН.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «"Двадцатка" поищет рациональное зерно».

Лаура Кеффер