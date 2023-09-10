Лавров назвал нереалистичным предложение ООН по переподключению РСХБ к SWIFT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал письмо генсекретаря ООН Антониу Гутерриша с инициативами по возобновлению зерновой сделки. Господин Лавров назвал неприемлемым предложение переподключить к SWIFT не сам Россельхозбанк, а его дочернюю структуру в Люксембурге RSHB Capital S.A.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Francis Mascarenhas, Reuters Сергей Лавров

Фото: Francis Mascarenhas, Reuters

«Насчет SWIFT и Россельхозбанка. Никто не обещал, в том числе господин Гутерриш, что Россельхозбанк будет возвращен в SWIFT. Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал Россельхозбанка в Люксембурге сыграл эту функцию. Но этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться»,— сказал министр на пресс-конференции по итогам саммита G20 (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров отметил, что российская сторона ценит усилия, которые предпринимает генсек ООН для возобновления российского экспорта удобрений и продовольствия. Однако, по мнению главы МИД РФ, все попытки окажутся обречены, если западные страны «будут только обещать».

Антониу Гутерриш направил письмо на имя министра иностранных дел России в конце августа. В письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, в частности, было указано, что «дочка» Россельхозбанка в Люксембурге RSHB Capital S.A сможет подать заявку на получение доступа к SWIFT для проведения операций с продовольствием и удобрений.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало письмо господина Гутерриша 6 сентября. В МИД РФ заявили, что у переподключения профильного Россельхозбанка к SWIFT нет рабочих альтернатив, а создание специальной страховой платформы России «обещают с августа 2022 года». Президент Владимир Путин утверждал, что Россия готова возобновить участие в зерновой сделке, как только ООН выполнит необходимые условия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Милена Костерева