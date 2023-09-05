МИД Украины отказался идти на уступки РФ по зерновой сделке

Украина не пойдет на уступки России в вопросе восстановления зерновой сделки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ в Сочи заявлял, что Украине нужно «смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

«Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена. Она должна быть восстановлена не за счет шантажа, выполнения прихотей РФ. Потому что никаких правовых или политических оснований для выхода россиян из соглашения не было. Если сейчас идти им на уступки, они вернутся, через месяц снова выйдут и выдвинут новые условия»,— сказал господин Кулеба журналистам (цитата по «Украинской правде»).

Господин Путин по итогам переговоров с господином Эрдоганом заявил, что Россию вынудили выйти из зерновой сделки, Москва готова ее «реанимировать» после исполнения всех договоренностей. По словам российского лидера, Запад продолжает блокировать выполнение российских условий для возобновления черноморской инициативы.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Леонид Уварчев