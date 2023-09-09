«Двадцатка» поищет рациональное зерно

Одной из ключевых тем стартующего 9 сентября саммита G20 должна стать продовольственная безопасность. А именно — последствия выхода РФ из сделки по зерну и возможные ее альтернативы. Россия, как ожидается, представит в качестве жеста доброй воли грядущую отправку странам Африки десятков судов с зерном. Тем временем США и Британия выдвигают свои инициативы, которые также озвучат на G20, а ООН надеется все же добиться возрождения зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Евросовета Шарль Мишель

Фото: Amit Dave, Reuters Глава Евросовета Шарль Мишель

Фото: Amit Dave, Reuters

Каждый возмущается по-своему

«Откровенно возмутительно, что Россия после прекращения черноморской зерновой инициативы блокирует и атакует украинские порты. Это должно прекратиться»,— заявил в пятницу журналистам глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова прозвучали из Дели, где в субботу открывается саммит G20, и фактически задали тон дискуссии по одной из ключевых тем мероприятия. По крайней мере, на обсуждении этого вопроса настаивают западные страны.

Напомним, что в середине июля Россия объявила об отзыве своего согласия на зерновую сделку, которая подразумевала поставки украинского зерна и другой сельхозпродукции через черноморские порты. Параллельно западные страны должны были снять препятствия для экспорта российских удобрений и зерна в третьи страны. Эта часть сделки не работала, и в Москве заявили, что не вернутся за стол переговоров до тех пор, пока не будет выполнено все обещанное.

После остановки зерновой сделки Запад обвинил Россию в создании угроз для продовольственной безопасности. Москва эти обвинения отвергает. На саммите G20 российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым намерена, как отмечали в МИД РФ, противостоять попыткам Запада «объяснить мировые гуманитарные и экономические проблемы исключительно конфликтом на Украине».

Москва не устает озвучивать свое видение ситуации. В опубликованном в среду заявлении МИД РФ, в частности, отмечалось, что из 32,8 млн тонн грузов в рамках зерновой сделки в нуждающиеся страны было отправлено менее 3%. Говорилось и о падении, а не о повышении цен на зерно после прекращения сделки (в августе было зафиксировано снижение стоимости на 4–5%).

Расторжение зерновой сделки и последующие атаки на украинские порты во второй половине июля в моменте приводили к резкому росту биржевых цен на зерно. 17 июля РФ вышла из сделки, а, например, 19-го числа, как сообщал аналитический центр «Совэкон», пшеница на бирже в Чикаго дорожала на 8,5% к предыдущему дню, до $267 за тонну. На следующей неделе мировые котировки росли после атак беспилотников на дунайские порты Рени и Измаил, через которые Украина экспортирует зерно.

Но сейчас цены действительно снижаются. За 7 сентября, по данным «Совэкона», декабрьский контракт на пшеницу на бирже в Чикаго подешевел на 1,5%, до $220 за тонну. Цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина на неделе к началу сентября с поставкой в конце сентября — начале октября на базисе FOB снизились до $245 за тонну против $246 за тонну неделей ранее, сообщал Reuters со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает: цены на пшеницу на мировых биржах снижаются с мая 2022 года в основном, видимо, из-за действий покупающих фьючерсы фондов, открывающих на бирже короткие позиции. По его словам, зерновая сделка положительно сказывалась на мировом рынке вне зависимости от логистических маршрутов украинского зерна. Отсутствие проблем с украинским экспортом в целом способствует снижению мировых цен: закупая больше на Украине, ЕС закупает меньше в других странах, где зерно становится доступнее для бедных стран, поясняет господин Сизов.

В Союзе экспортеров зерна также отмечали, что цены на биржевые контракты агрессивно раскачиваются хедж-фондами, а цены на рынке реального зерна более инертны. Там прогнозируют плавный рост цен на пшеницу из-за глобального роста издержек сельхозпроизводителей во всем мире.

У кого какая альтернатива

Тем временем в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил агентству ТАСС: процесс практической реализации российской инициативы по поставке 1 млн тонн зерна нуждающимся странам начался. Это совместный проект вместе с Дохой и Анкарой. Предполагается, что зерно будет переработано в Турции и безвозмездно отправлено нуждающимся. В первую очередь речь идет о Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрее и ЦАР. Правда, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе форума «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге громко заявлял, что его стране зерно не нужно, так как урожай вполне удался.

Так или иначе, в пятницу турецкая газета Sabah со ссылкой на свои источники сообщила, что в перевозке зерна будут задействованы 40 судов водоизмещением 25 тыс. тонн каждое. График их выхода в море уточняется. Отгрузка зерна будет проходить в портах Туапсе и Новороссийск.

Шарль Мишель назвал предложение Кремля о поставке в Африку 1 млн тонн зерна «абсолютно циничным» на фоне более чем 32 млн тонн груза, вышедшего за время работы «зерновой сделки» из украинских портов. Он также заявил, что Евросоюз разрабатывает альтернативные маршруты поставок украинского зерна на мировые рынки.

Не собираются сидеть сложа руки и украинские власти. В пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что принято решение об оказании гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии через дунайские порты. Ранее же Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из трех портов — Черноморск, Одесса и Южный. Была открыта регистрация торговых судов, готовых идти этими маршрутами под наблюдением ВСУ. Одновременно с этим в канцелярии премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что британские военные будут проводить разведывательную операцию в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам, везущим продовольствие или направляющимся в украинские порты. Накануне господин Сунак обсудил усилия по разблокированию зернового коридора в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным британской газеты The Daily Telegraph, ВВС Великобритании уже приступили к патрулированию в этом регионе.

Лондон также намерен выделить более $3,7 млн на финансирование Всемирной продовольственной программы и провести в ноябре международный саммит по продбезопасности. Об усилении финансирования Глобальной программы сельского хозяйства и продовольственной безопасности (GAFSP), созданной в рамках G20, объявила и министр финансов США Джанет Йеллен.

Создание альтернативных путей экспорта украинской сельхозпродукции беспокоит Анкару, которая считает, что невозможно использовать черноморские пути без согласия России, иначе это может привести к серьезному конфликту. «Мы знакомы с рядом предложений, над которыми сейчас работают страны ЕС. Это своего рода план действий по альтернативным (зерновому коридору.— “Ъ”) маршрутам, по логистике, финансированию, страховке. Чувствуется желание у наших западных партнеров добиться конкретики по итогам предстоящего саммита G20 в Индии»,— сказал «РИА Новости» неназванный осведомленный источник в Анкаре. По его словам, позиция Турции неизменна: надо возобновить зерновую сделку. Предполагается, что в ходе саммита G20 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в начале недели встречался с российским коллегой Владимиром Путиным, проинформирует мировых лидеров об итогах этих переговоров.

ООН и «четыре краеугольных камня»

Надеются на возобновление зерновой сделки и в ООН. В пятницу немецкое издание Bild привело подробности оказавшегося в его распоряжении письма генсека ООН Антониу Гутерриша Сергею Лаврову. Послание датировано концом августа. Согласно информации Bild, ООН предлагает России выйти на соглашение на основе «четырех краеугольных камней»: страхования российских судов «от украинских атак в Азовском и Черном морях», разрешения швартоваться в Европе, переподключения Россельхозбанка к SWIFT, а также возврата замороженных в ЕС активов российских производителей удобрений. Также по мотивам письма господина Гутерриша агентство Reuters сообщило, что международное банковское сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить «дочку» Россельхозбанка к своей системе платежей.

В МИД РФ в ответ на запрос “Ъ” подтвердили факт получения послания, «в котором глава Всемирной организации предлагал России вернуться в зерновую сделку». «Развернутое заявление МИД России по этой теме было опубликовано 6 сентября»,— подчеркнули в ведомстве. То есть это и был ответ господину Гутерришу, из которого видно, что Москва по-прежнему не удовлетворена отношением к ее требованиям. «Если западникам и Киеву действительно нужен черноморский коридор, то пора предпринять конкретные шаги по снятию незаконных односторонних санкций с отечественных субъектов, занятых в сфере производства и экспорта сельхозпродукции и удобрений. Речь идет о нормализации деятельности банков, компаний, налаживании транспортной логистики и страхования, возобновлении поставок запчастей»,— подчеркнули в ведомстве, добавив, что «вместо реальных изъятий из санкций Россия лишь получает новую порцию обещаний от Секретариата ООН».

Отмечается, что «четыре якобы прорывных предложения» генсека «никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта». Что касается SWIFT, то в МИДе заявили: «У переподключения профильного Россельхозбанка к SWIFT нет рабочих альтернатив — ни с опциями филиалов и "дочек", ни через маргинальный канал с JP Morgan, который, к слову, был закрыт после сворачивания черноморской инициативы». В ведомстве также добавили, что за несколько дней до российско-турецкого саммита в Сочи Россельхозбанк получил уведомление от Commerzbank во Франкфурте о закрытии корсчета в евро. Говорится в заявлении и о других проблемах в реализации российских требований.

В то же время в пятницу в ООН заявили, что пока так и не получили официального ответа Москвы на предложения господина Гутерриша. И добавили: генсек собирается поднять тему восстановления зерновой сделки на саммите G20.

Марианна Беленькая, Анатолий Костырев, Анастасия Домбицкая