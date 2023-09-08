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Коммерсантъ FM
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Bild раскрыл содержание письма Гутерриша по возобновлению зерновой сделки

Немецкая газета Bild и агентство Reuters раскрыли содержание письма генсекретаря ООН Антониу Гутерриша министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложениями по возобновлению зерновой сделки. 6 сентября МИД прокомментировал это письмо, заявив, что предложения ООН не содержат «никаких новых элементов».

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным Bild, письмо было направлено 28 августа. Оно содержит соглашение из четырех пунктов: отмена санкций в отношении Россельхозбанка; страхование российских грузовых судов от атак при передвижении в Черном и Азовском морях; содействие частичной разблокировке активов РФ в странах ЕС; выдача разрешения российским судам, которые перевозят удобрения, швартоваться в портах ЕС.

Как пишет Bild, в письме Антониу Гутерриш заверил, что финансируемая ООН страховая компания может начать работу с британским страховщиком Lloyd`s в течение четырех-шести недель. 7 сентября в компании сообщили, что согласятся на страхование поставок в рамках зерновой сделки, если ООН заключит новое соглашение о безопасном коридоре.

Коснувшись возвращения российских активов, замороженных в ЕС, господин Гутерриш предложил компаниям из России, производящим удобрения, обратиться в национальные органы стран объединения «за соответствующими исключениями». По данным Bild, российские власти сомневаются в технической возможности указанных послаблений.

Агентство Reuters, которое также ознакомилось с содержанием письма, сообщило, что дочерняя структура Россельхозбанка в Люксембурге RSHB Capital S.A сможет подать заявку на получение доступа к SWIFT для проведения операций с продовольствием и удобрений.

В МИД РФ «Ъ» подтвердили, что Россия получила послание генсека ООН. В ведомстве напомнили, что развернутое заявление по этой теме было опубликовано 6 сентября. Тогда, в частности, МИД отметил, что у переподключения профильного Россельхозбанка к SWIFT нет рабочих альтернатив, а создание специальной страховой платформы России «обещают с августа 2022 года». Кроме того, ведомство указало, что требование российской стороны о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти—Одесса господин Гутерриш в письме не упомянул.

Пункты соглашения Антониу Гутерриша связаны со второй частью зерновой сделки — меморандумом Россия—ООН, который предполагает снятие ограничений для доступа российской сельхозпродукции на мировой рынок. Оба документа были подписаны летом 2022 года. Из-за невыполнения условий меморандума, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Президент Владимир Путин неоднократно утверждал, что страна готова возобновить действие соглашения, как только ООН выполнит необходимые условия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лусине Баласян, Анастастия Домбицкая

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