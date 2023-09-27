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Коммерсантъ FM
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Бывший госминистр Карабаха Рубен Варданян задержан и доставлен в Баку

Погранслужба Азербайджана подтвердила, что бывший госминистр непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выехать в Армению. Он был перехвачен азербайджанскими силовиками на пограничном пункте «Лачин». Ведомство опубликовало фотографию его задержания.

Рубен Варданян задержан при попытке проехать из Карабаха в Армению

Рубен Варданян задержан при попытке проехать из Карабаха в Армению

Фото: Пограничная служба Азербайджана

Рубен Варданян задержан при попытке проехать из Карабаха в Армению

Фото: Пограничная служба Азербайджана

Господина Варданяна доставили в Баку и «передали соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения». Погранслужба Азербайджана называет господина Варданяна незаконно прибывшим на территорию республики.

На фотографии погранслужбы руки господина Варданяна скрыты с помощью эффекта размытия. На фотографиях и видео азербайджанских СМИ также не видно рук господина Варданяна.

Ранее о задержании Рубена Варданяна сообщила его жена Вероника Зонабенд.

Рубен Вардянан с 1985 года жил в России. Forbes оценивал его состояние в 2021 году в $1 млрд (116 место в списке богатейших россиян 2021 года). В сентябре 2022-го бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. В декабре того же года Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из гражданства РФ. Занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го. Сторонник объединения НКР и Армении.

Азербайджан на прошлой неделе нанес по Карабаху удары и назвал это «антитеррористическими мероприятиями». По данным НКР, в регионе погибли не меньше 200 человек, по данным Баку — погибли 192 военных. Проводится эвакуация армян из Карабаха в Армению. Регион покинули более трети живших там армян.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Фотогалерея

Как беженцы из Карабаха добираются до Армении

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«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян&lt;br> На фото: семья беженцев

«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян
На фото: семья беженцев

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев&lt;br> На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев
На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян
На фото: семья беженцев

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев
На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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