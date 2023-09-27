Бывший госминистр Карабаха Рубен Варданян задержан и доставлен в Баку

Погранслужба Азербайджана подтвердила, что бывший госминистр непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выехать в Армению. Он был перехвачен азербайджанскими силовиками на пограничном пункте «Лачин». Ведомство опубликовало фотографию его задержания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян задержан при попытке проехать из Карабаха в Армению

Фото: Пограничная служба Азербайджана Рубен Варданян задержан при попытке проехать из Карабаха в Армению

Фото: Пограничная служба Азербайджана

Господина Варданяна доставили в Баку и «передали соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения». Погранслужба Азербайджана называет господина Варданяна незаконно прибывшим на территорию республики.

На фотографии погранслужбы руки господина Варданяна скрыты с помощью эффекта размытия. На фотографиях и видео азербайджанских СМИ также не видно рук господина Варданяна.

Ранее о задержании Рубена Варданяна сообщила его жена Вероника Зонабенд.

Рубен Вардянан с 1985 года жил в России. Forbes оценивал его состояние в 2021 году в $1 млрд (116 место в списке богатейших россиян 2021 года). В сентябре 2022-го бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. В декабре того же года Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из гражданства РФ. Занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го. Сторонник объединения НКР и Армении.

Азербайджан на прошлой неделе нанес по Карабаху удары и назвал это «антитеррористическими мероприятиями». По данным НКР, в регионе погибли не меньше 200 человек, по данным Баку — погибли 192 военных. Проводится эвакуация армян из Карабаха в Армению. Регион покинули более трети живших там армян.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».