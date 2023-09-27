Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Азербайджан раскрыл свои потери во время боев в Карабахе

Минздрав Азербайджана сообщил, что в ходе «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих республики. 511 военных и один мирный житель получили ранения.

Среди погибших военнослужащих 180 — сотрудники Министерства обороны, 12 — сотрудники МВД. Еще один погибший — мирный житель, говорится в сообщении Минздрава. В ведомстве добавили, что «военнослужащие погибли за территориальную целостность и суверенитет» Азербайджана.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. По данным властей Карабаха, погибли не менее 200 человек. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Власти непризнанной республики согласились сложить оружие.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...