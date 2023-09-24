В Горисе ничего не происходит

Военная операция Азербайджана в Карабахе ускорила обратный отсчет времени до момента, когда регион целиком перейдет под власть Баку. Горис, небольшой городок в сотне километров от Степанакерта, принял первых карабахских армян. Тех, которые не намерены жить в Азербайджане. Сколько их таких, мы узнаем довольно скоро.

Горис с населением чуть больше 20 тыс. человек — самый близкий к Карабаху город Сюникской области Армении. Он растянулся на дне природного котлована. Со всех сторон окружен горами и скалами. Он и сам как скала. Улицы застроены домами-крепостями с толстыми каменными стенами. Дома соединены друг с другом высокими каменными заборами. Из-за этого вся улица кажется сплошной крепостной стеной.

Внутрь крепостей их обитатели попадают через сводчатый проем, закрытый глухой деревянной или металлической калиткой. Если посмотреть на Горис в Google Maps, очертаниями он напоминает Манхэттен. Особенно ту его часть, что ниже Центрального парка. Вдоль и поперек он расчерчен улицами на ровные прямоугольники.

От Гориса до Степанакерта меньше сотни километров по петляющей между гор дороге. Дорогу преграждает контрольно-пропускной пункт Азербайджана, появившийся в Лачинском коридоре в апреле.

Страны, начинающие войны или планирующие боевые действия масштабом поменьше, обычно отрицают подготовку к ним до тех пор, пока не начнут. А когда начинают, предпочитают не называть происходящее войной и даже боевыми действиями. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 16 сентября заявил: Баку «нацелен на мирное решение всех существующих вопросов». Так он ответил на вопрос, планирует ли Азербайджан применять в Карабахе силу.

Через три дня, 19 сентября, азербайджанская армия начала наносить удары по той части Карабаха, где проживают армяне. Свои действия Баку назвал «антитеррористическими мероприятиями локального характера».

В результате «мероприятий», активная фаза которых продлилась чуть больше суток, погибли, по данным властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, 190 человек. Больше 360 получили ранения.

На тот момент среди мирных жителей погибшими значились десять человек. В их числе пять детей. К этим цифрам пока, наверное, не стоит относиться как к окончательным.

Потери понес и российский миротворческий контингент: сообщалось о шести убитых военных. Азербайджанские власти извинились (только за погибших россиян). Россия извинения вроде бы приняла.

Азербайджан заявляет, что не бил по гражданским объектам. Но есть много снимков жилых домов в Карабахе, разрушенных ударами артиллерии. Еще есть фотографии скопления людей в аэропорту Степанакерта.

С первого дня «мероприятий» в Горисе поняли, что будет происходить дальше. Три года назад, во время второй карабахской войны, здесь приняли десятки тысяч карабахских армян. Селили во всех отелях. В маленьком Горисе много отелей. Принимали и селили и в своих домах-крепостях.

После 19 сентября здесь снова готовились принимать беженцев. И еще раненых. Но ничего не происходило. Переговоры по их вывозу — транспортировку должен был разрешить перекрывший Лачинский коридор Азербайджан — заняли четыре дня.

В город съехались кареты скорой помощи и врачи из Еревана. Утром 24 сентября в Степанакерт отправились три десятка скорых.

Это стало возможно после процедуры согласования списка тех врачей и водителей скорых, которым Азербайджан позволил проехать. Те, кто когда-либо служил в Нагорном Карабахе, как один из рассказавших мне об этом докторов, из списка вычеркивались.

Во второй половине дня в воскресенье люди поехали. Сначала те беженцы, у кого есть на чем передвигаться. Потом выехала колонна автобусов. Ее сопровождали российские миротворцы.

Неподалеку от Гориса разбит палаточный лагерь Международного комитета Красного Креста. В палатках людей регистрировали, и они ехали дальше в Горис.

Одним из мест, где разместили беженцев, стал отель «Горис» — самая большая местная гостиница: восемь этажей и больше сотни номеров. Первый микроавтобус привез в «Горис» несколько десятков человек — женщин, детей, стариков. Их было больше, чем мужчин. Потом приехал еще один. И снова несколько десятков человек. Вещи в хозяйственных сумках, полиэтиленовых пакетах, капроновых мешках, школьных рюкзаках детей.

— Мы из Мартакерта,— ответил на мой вопрос один из прибывших мужчин, куривших у входа в отель.

Он рассказал, что его дом был разрушен.

Я спросил:

— Думаете, вы когда-нибудь вернетесь?

В ответ он молча покачал головой.

Другой беженец, Артур из Аскерана, рассказал, что азербайджанский КПП они миновали быстро. Он считает, что это благодаря сопровождению миротворцев. Дом Артура цел. Я и его спросил про возвращение домой.

— Если разрешат — вернусь,— сказал Артур.

— Но это же теперь будет Азербайджан,— уточнил я.

— Нет! Тогда нет. Как можно с ними жить?!

Спрашивать про возвращение у других беженцев я не стал. С ними не хочется говорить. Их хочется просто оставить в покое.

В 17:08 по армянскому времени во двор медицинского центра Гориса стали одна за другой влетать скорые.

Кто-то в бинтах и в трубках выходил из них и шел в здание больницы сам, кого-то катили на каталках. Знакомый врач сказал, что в воскресенье планировалось принять несколько десятков раненых.

Полиция и охрана не пропускали репортеров во двор медцентра. Если полицейские видели, что журналист все же что-то снял, они просили удалить кадры.

Молодая девушка, жительница Гориса, проходила мимо и, услышав, что мы переговариваемся по-русски, закричала:

— А зачем вам снимать? Что вы вообще здесь делаете?! Вы предали нас. Россия предала нас. Уезжайте отсюда!

За сутки в Горисе я впервые услышал, чтобы кто-то повысил голос. Здесь, такое впечатление, одинаково тихо и днем и ночью. Этот город кажется местом, где ничего не происходит. Так, в общем, и есть. Ничего такого, чего эти места уже не видели, не происходит.

Владимир Соловьев, Горис