Карабах покинули более трети живших там армян

Число выехавших из Нагорного Карабаха в Армению превысило 47 тыс., заявила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян. По данным властей Армении, в Карабахе до военного конфликта поживало 120 тыс. армян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мне только что сообщили новые данные: мост (через реку) Хакари в (Лачинском) коридоре пересекли уже 47 тысяч 115 человек»,— рассказала она (цитата по ТАСС).

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан согласовали перемирие спустя сутки. По данным Карабаха, погибло не менее 200 человек. Азербайджан сообщил о гибели 192 военных.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лаура Кеффер