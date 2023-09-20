Уполномоченный по правам человека в Карабахе сообщил о 200 погибших

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что в результате действий вооруженных сил Азербайджана в регионе по меньшей мере 200 человек погибли, более 400 получили ранения. Военная операция армии Азербайджана в Карабахе проходила с 19 по 20 сентября.

«По состоянию на 21:30 20 сентября, по данным офиса защитника прав человека, зафиксировано не менее 200 погибших и более 400 раненых»,— написал господин Степанян в соцсети Х (ранее соцсеть называлась Twitter).

По его словам, среди мирных жителей количество раненых превысило 40 человек, 13 из которых — дети. Среди погибших — 10 мирных жителей, половина из которых — дети.

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