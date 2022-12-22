Путин удовлетворил прошение Варданяна о выходе из российского гражданства

Президент Владимир Путин удовлетворил заявление главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), миллиардера Рубена Варданяна о выходе из гражданства Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тем же указом удовлетворены прошения о выходе из российского гражданства еще пяти человек, в том числе бизнесмена Константина Сидорова (работает в Великобритании, известен по работе в IT-компаниях Inline Technology Group, RRC Group и других).

В начале сентября Рубен Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. «Мне это решение далось очень непросто, но так правильно»,— заявил тогда он. После этого глава НКР Араик Арутюнян предложил господину Варданяну занять пост главы правительства республики. 4 ноября Рубен Варданян вступил в должность.

Рубен Варданян одним из первых в России получил лицензию для работы на фондовом рынке. Возглавлял инвестиционную компанию «Тройка Диалог», одновременно в 2002–2004 годах был гендиректором, в 2004–2005 годах — председателем совета директоров ОАО «Росгосстрах». Активно занимается благотворительностью, реализовал несколько гуманитарных проектов в Армении и содействовал разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

Подробнее о планах работы Рубена Варданяна в Нагорном Карабахе — в интервью «Ъ».

Милена Костерева