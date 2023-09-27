Жена экс-госминистра Карабаха Варданяна сообщила, что не может с ним связаться

Жена бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна Вероника Зонабенд сообщила «Ъ», что с ним потеряна связь. Позднее она заявила, что он «был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах» (армянское название Карабаха).

«Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Я молюсь о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым, и прошу вашей поддержки»,— говорится в заявлении Вероники Зонабенд, опубликованном в Telegram-канале Рубена Варданяна.

Замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки также сообщила, что господина Варданяна арестовали азербайджанские военные. По данным источника ТАСС, экс-госминистра задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении во время прохождения моста Акари. Собеседник агентства не уточнил причины для ареста.

В сентябре 2022 года Рубен Вардянан, проживавший в России с 1985 года, решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. Он занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023 года. На его отставке настаивал Азербайджан, так как господин Варданян является ярым сторонником объединения Армении и НКР.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорно-Карабахской республике. 20 сентября Баку сообщил о договоренности приостановить военные действия, власти Карабаха согласились сложить оружие. СМИ писали, что Азербайджан потребовал выдать ему госдеятелей Карабаха.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Владимир Соловьев, Лаура Кеффер