FT узнала причину отказа администрации Байдена от объявления поставок ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена не стала публично объявлять об отправке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, чтобы «не предупреждать» российские силы, которые могут «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта». Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

По данным FT, решение об отправке ATACMS было принято еще до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе. 22 сентября телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников и конгрессмена сообщил, что Джо Байден уже объявил украинскому коллеге о планах передать «небольшое количество» ATACMS дальностью действия до 300 км.

Источники FT уточнили, что США отправят «в ближайшем будущем» ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами. Об этом 12 сентября также сообщало агентство Reuters. По данным источников FT, это решение позволило достичь компромисса в вопросе поставок, потому что тем самым на вооружении США останутся запасы ракет, оснащенных унитарными боеголовками.

Вслед за публикацией NBC пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не может подтвердить информацию о поставке ATACMS. Незадолго до этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден решил не включать ATACMS в новый пакет помощи на $325 млн.

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Лусине Баласян