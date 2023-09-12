Reuters: администрация Байдена близка к одобрению поставок ATACMS Украине

Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок Украине ракет большей дальности с кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

По данным агентства, после одобрения поставок кассетных боеприпасов, которые Украина получила в июле, США рассматривают отправку оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, дальностью действия до 300 км, или ракет типа GMLRS, дальностью действия до 75 км.

Источники уточняют, что решение о передаче ATACMS или GMLRS еще не принято. По их словам, администрация Джо Байдена несколько месяцев обсуждает возможность поставок ракет большей дальности, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта с Россией.

9 сентября телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет военной помощи Украине. В случае одобрения до поступлений ракет на Украину могут пройти месяцы, отмечал телеканал.

11 сентября руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на брифинге сказал, что вопрос о поставках ATACMS все еще рассматривается, изменений нет. Накануне первый заместитель Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что ему нечего объявить о новых поставках, однако США «ничего не исключают на данный момент».

Лусине Баласян