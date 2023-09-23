Что происходит после ввода войск России на Украину. День 577-й

В Севастополе сработала система ПВО, ракетные обломки упали близ причала Сухарной балки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. США потребовали от Польши разъяснить слова о прекращении поддержки Украины. Киев сообщил об отсутствии плана B в случае прекращения помощи США. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».



11:40. Более 100 снарядов было выпущено ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки, погибших нет, сообщил в Telegram-канале глава области Вячеслав Гладков.

11:30. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено.

11:22. Вероятнее всего, ВСУ не достигнут целей на южном участке фронта и не смогут перерезать или сузить сухопутный коридор в Крым, пишет The New York Times (NYT).

11:16. В Днепропетровске в результате атаки БПЛА поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Пострадавших нет.

11:11. Европейский суд отказался снять санкции с председателя совета директоров «Северстали» Алексея МордашоваЕвропейский суд отказался снять санкции с председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова.

11:04. Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден заявил, что власти Соединенного Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине до окончания боевых действий на ее территории.

11:03. Генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что минимальной целью успешного наступления Киева является взятие под контроль города Токмак в Запорожской области. Это, по его мнению, может позволить украинским военным перекрыть сухопутный коридор в Крым.

10:48. У Украины пока нет плана на случай уменьшения помощи США, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью американскому телеканалу PBS. У властей нет желания заниматься отвлеченными дискуссиями, пояснил он.

10:46. США требуют от Польши объяснить слова о прекращении поддержки Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона.

10:44. Губернатор Севастополя предупредил о повторной ракетной опасности, но вскоре сообщил об отбое угрозы.

10:43. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Обломки ракеты упали возле причала в районе Сухарной балки. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено.