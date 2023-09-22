США предоставят Украине оружие на $325 млн

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина получит американское оружие и технику из запасов Пентагона на $128 млн. Поставки еще на $197 млн будут обеспечены оборонным ведомством из выделенных ранее пакетов.

Согласно пресс-релизу Госдепа, поставки включают в себя дополнительные боеприпасы для ПВО и артиллерии, а также противотанковые средства. Кроме того, Украина получит кассетные боеприпасы.

«Мы будем едины с Украиной, поскольку она обеспечивает свое будущее — будущее, в котором ее народ будет жить безопасно в устойчивой и процветающей демократии, полностью интегрированной с Европой»,— добавил господин Блинкен.

Вчера, 21 сентября, украинский президента Владимир Зеленский прибыл со вторым с февраля 2022 года визитом в Вашингтон. Он встретился с членами Конгресса, а также заехал в Пентагон, где обсудил военные нужды, а позднее провел встречу с президентом Джо Байденом.

Подробности — в материале «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Лаура Кеффер