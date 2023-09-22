Белый дом не подтвердил отправку Украине ATACMS

Белый дом не подтверждает публикацию NBC об одобрении поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я просто не собираюсь подтверждать имеющиеся публикации. Президент говорил в прошлом, что поставки ATACMS не исключаются. Но никаких новых объявлений у меня нет»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге (цитата по ТАСС).

Как сообщил сегодня, 22 сентября, телеканал NBC со ссылкой на источники, президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву «небольшое количество» ATACMS дальностью до 300 км. Источники не уточнили, в какие сроки планируется поставка.

21 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден решил не включать ATACMS в новый пакет помощи, при этом «такая возможность рассматривается на будущее».

О поездке Владимира Зеленского в США — в публикации «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Лусине Баласян