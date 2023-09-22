NBC: Байден сообщил Зеленскому о планах отправить Украине ATACMS

Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву «небольшое количество» оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников и конгрессмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Источники NBC не уточнили, когда будет публично объявлено о поставке ATACMS и в какие сроки их доставят на Украину. По данным неназванного конгрессмена, власти продолжают дискуссии о количестве поставляемых ракет. Как сообщил NBС источник в Пентагоне, у США нет больших запасов ATACMS.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля». Дальность действия — до 300 км. Запускается из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ. 9 сентября телеканал ABC сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет американской военной помощи Украине.

Представители Белого дома неоднократно заявляли, что обсуждение поставок ATACMS продолжается, при этом допускали, что Украина может получить эти ракеты. Однако 21 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден решил не включать ATACMS в новый пакет помощи, при этом «такая возможность рассматривается на будущее».

Подробнее о поездке украинского президента в США — в публикации «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Лусине Баласян