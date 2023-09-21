Байден решил не включать ATACMS в новый пакет военной помощи Украине

Дальнобойные ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Он (Байден.— "Ъ") в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем»,— сказал господин Салливан (цитата по «РИА Новости»).

Советник президента уточнил, что об очередном пакете помощи Украине Белый дом объявит в ближайшее время. В него войдут средства ПВО и кассетные боеприпасы.

МИД Украины 16 сентября заявлял, что Киев «скоро» получит ракеты ATACMS. Накануне издание Foreign Policy сообщило, что поставки ATACMS одобрены всеми ведомствами США.

На встрече союзников Украины, которая прошла 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, глава Пентагона заявил, что наращивание сил ПВО для Украины важнее поставок дальнобойных ракет.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Танк тому и быть».

Петр Бузлаев