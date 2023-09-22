Уже не новому губернатору новый спикер

Верховный совет Хакасии восьмого созыва избрал нового спикера. Им стал Сергей Сокол — секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР), которая по итогам сентябрьских выборов получила абсолютное большинство мест в республиканском парламенте. До этого с момента его учреждения в 1992 году место спикера в нем бессменно занимал Владимир Штыгашев. Глава региона коммунист Валентин Коновалов, выступая на первой сессии регионального парламента, отметил, что при формировании своего правительства готов рассмотреть предложения от всех парламентских партий, а также и от Верховного совета Хакасии как органа власти. Ранее Сергей Сокол противостоял Валентину Коновалову на выборах главы региона, но снялся с голосования. Эксперты считают, что на новых позициях губернатор и спикер Верховного совета постараются сильно не конфликтовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

22 сентября на своей первой сессии новый состав Верховного совета Хакасии избрал себе спикера. Им стал выдвинутый фракцией ЕР Сергей Сокол. На сентябрьских выборах в региональный парламент он возглавлял список партии власти. По итогам голосования ЕР сформировала в парламенте квалифицированное большинство, получив 34 мандата, еще 14 — у КПРФ, два — у ЛДПР.

За кандидатуру Сергея Сокола на пост председателя совета в ходе тайного голосования проголосовали 41 из 50 присутствующих на сессии депутатов, шесть — за его единственного соперника Ярослава Хаврона от ЛДПР, уточнила пресс-служба парламента.

Напомним, что Сергей Сокол намеревался также принять участие в сентябрьских выборах главы Республики Хакасия. Его кандидатуру «Единая Россия» выдвинула в июне. Однако уже в июле с диагнозом «перитонит» кандидат был госпитализирован в одну из больниц республики и прооперирован. В августе Сергея Сокола повторно госпитализировали, но уже в реанимацию Московского госпиталя имени Вишневского с осложнениями после болезни. В начале сентября он снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья, а позже сообщил, что покинет Госдуму ради работы в республике. Вскоре он действительно сложил полномочия федерального депутата.

«Мы с вами шли на выборы с большой стратегией социально-экономического развития Хакасии до 2035 года. В ее формировании принимали участие жители. И за каждый пункт этой стратегии мы с вами отвечаем. Логично, что секретарь республиканского отделения как лицо партии в республике должен эту стратегию реализовывать»,— объяснил 21 сентября на расширенном заседании политсовета регионального отделения ЕР секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Кандидат от КПРФ на должность председателя Верховного совета восьмого созыва Владимир Штыгашев, бессменно возглавляющий парламент Хакасии с начала 1992 года (еще недавно представлял «Единую Россию»), во время сессии взял самоотвод и отказался от борьбы за пост спикера. «Я снимаю свою кандидатуру — ради бога, не надо. Попробуйте мой опыт 33 лет повторить, а у меня есть собственные нереализованные задачи. Наконец-то на посту депутата Верховного совета я могу сделать больше. Я беру самоотвод»,— заявил политик, отметив, что его последний, седьмой созыв был единственный, когда остальные фракции не подавлялись большинством «Единой России».

Сергей Сокол после объявления о победе на голосовании за спикера заявил, что имеет опыт работы в регионах, где проживают коренные народы,— в Долгано-Ненецком автономном округе, а также в Иркутской области.

«Мне интересна история и культура хакасского народа. Я сделаю все, чтобы ваши ожидания на этом посту оправдались. Самое главное — настроить конструктивное взаимодействие всех ветвей власти»,— пояснил он.

Депутат Олег Иванов адресовал вновь избранному председателю вопрос: «Кто именно будет возмещать в бюджет затраты на выборы в Госдуму?» Сергей Сокол обещал передать свои наработки и контакты депутату, который получит его мандат в Госдуме. Вопрос выдвижения сенатора от законодательной власти региона на первой сессии не рассматривался.

Глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов, переизбравшийся на второй срок на выборах главы региона, выступая на первой сессии депутатов Верховного совета восьмого созыва, отметил, что «за прошедшую пятилетку благодаря конструктивной совместной работе» возглавляемого им правительства и Верховного совета республику удалось вывести из кризиса. «Если правительство и Верховный совет продолжат работать единой командой, мы обязательно добьемся хороших результатов, выполним все задачи, которые ставят перед нами жители Хакасии и президент России»,— сказал он.

Господин Коновалов также сообщил, что при формировании правительства региона «готов рассмотреть предложения всех парламентских партий, предложения Верховного совета Хакасии как органа власти».

Президент фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков уверен, что действующая власть продолжит примирительную политику и сможет балансировать на грани реализации собственных целей и задач без конфликта с законодательной властью. «Обе партии, по сути, являются партиями власти — ЕР — действующей, КПРФ — бывшей, поэтому обе понимают, что в ситуации победы нужно ее фиксировать, а не устраивать оппозиционные войны»,— полагает он.

Политолог Сергей Комарицын уверен, что федеральные власти оказали давление на Валентина Коновалова. «Это очевидно по результатам голосования в Верховном совете: за Сокола проголосовали на сессии в том числе коммунисты. Кремлю важно было взять реванш, чтобы показать свое влияние в республике»,— прокомментировал он. По мнению господина Комарицына, на текущей политической деятельности региона избрание Сергея Сокола не скажется и он не станет занимать позицию конфронтации.

Лолита Белова, Новосибирск