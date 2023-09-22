Единороссы разобрали кресла

Верховный совет (ВС) Хакасии восьмого созыва на своей первой сессии 22 сентября изберет новое руководство республиканского парламента. Его возглавит Сергей Сокол — представитель «Единой России» (ЕР), которая по итогам сентябрьских выборов получила абсолютное большинство. Таким образом, в регионе сложится нечастая для России ситуация, когда исполнительную власть возглавляет коммунист, а законодательную полностью контролируют единороссы. Обе политические силы рассчитывают на конструктивное сотрудничество, на возможность которого указывают и политологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня состоится первая сессия ВС Республики Хакасия нового восьмого созыва. В ходе нее планируется избрать спикера, его трех заместителей (один из них — первый), а также руководителей восьми комитетов и комиссий.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, восьмой созыв был сформирован по итогам выборов, состоявшихся 8–10 сентября 2023 года. ЕР сформировала квалифицированное большинство, получив 34 мандата. Еще 14 — у КПРФ, два — у ЛДПР.

Таким образом, если учитывать только математические условия, «Единая Россия» получила возможность самостоятельно решать в ВС все кадровые вопросы. 21 сентября состоялось расширенное заседание политсовета регионального отделения ЕР. Его участники приняли решение выдвинуть на пост спикера секретаря отделения Сергея Сокола, который ранее сложил полномочия депутата Госдумы РФ и получил мандат депутата республиканского парламента. «Мы с вами шли на выборы с большой стратегией социально-экономического развития Хакасии до 2035 года. В ее формировании принимали участие жители. И за каждый пункт этой стратегии мы с вами отвечаем. Вся большая команда „Единой России“. Логично, что секретарь республиканского отделения, как лицо партии в республике, должен эту стратегию реализовывать»,— заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Учитывая большинство ЕР, решает сейчас она все. У нас есть регламент, согласно которому если партия проводит список в ВС, то она получает одну оплачиваемую должность. Эта же норма сейчас прописана в ФЗ-414 („Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ“.— „Ъ“). Поэтому минимум, что мы можем получить, это одна оплачиваемая должность»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ руководитель фракции КПРФ в предыдущем созыве Григорий Назаренко.

Но математикой соотношение политических сил не ограничивается. Напомним, член КПРФ Валентин Коновалов был переизбран на второй срок. 19 сентября в Абакане господин Коновалов встретился с Андреем Турчаком. По словам главы республики, они обсудили социально-экономическое развитие Хакасии, сделав акцент на социальной и бюджетной политике, реализации нацпроектов и госпрограмм. «Андрей Анатольевич готов оказывать республике поддержку в решении вопросов, которые требуют участия федерального центра»,— заключил Валентин Коновалов. Господин Турчак также сказал о готовности работать вместе с исполнительной властью — над взятыми перед жителями республики обязательствами и обеспечением интересов муниципальных образований.

Впрочем, в их сообщениях о результатах встречи есть и различия. Так, секретарь генсовета ЕР отметил, что стороны обсудили планы по реализации стратегии развития республики, «над которой команда „Единой России“ работала вместе с жителями». В сообщении же главы республики ничего о подготовленной единороссами стратегии нет. Наоборот, 18 сентября в ходе выступления на церемонии вступления в должность Валентин Коновалов говорил о необходимости следовать стратегии, принятой правительством Хакасии в 2020 году.

«Нам хотелось бы, чтобы это было конструктивное сотрудничество на благо республики. Возможно, так оно и будет»,— высказал надежду господин Назаренко, отвечая на вопрос „Ъ-Сибирь“ о том, как будут складываться в дальнейшем в республике взаимоотношения двух ветвей власти. Осложнить этот процесс, по его мнению, может избрание спикером депутата, который не является представителем хакасского народа.

18 сентября большинство членов президиума совета старейшин хакасского народа обратились к депутатам ВС с призывом вновь, согласно существующей традиции, избрать председателем представителя коренной национальности. Авторы документа мотивировали это необходимостью сохранения межнационального согласия. Впрочем, 20 сентября на встрече с представителями национальных диаспор Хакасии Валентин Коновалов подчеркнул, что выборы руководства ВС — это прерогатива депутатов. ЕР, в свою очередь, решила выдвинуть на пост первого вице-спикера Петра Воронина — председателя совета старейшин.

Между главой региона — коммунистом и контролируемым единороссами парламентом возможно «мирное сосуществование» и конструктивное сотрудничество, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он напомнил, что подобная ситуация, например, имела место в Иркутской области в 2015–2019 годах, когда ею руководил представитель КПРФ Сергей Левченко. «С одной стороны, Левченко умудрялся вести социальную политику. А с другой — он имел дружественные отношения со всеми ведущими крупными финансово-промышленными группами, работающими в регионе»,— отметил политолог. Напомним, что в 2018–2020 годах как раз Сергей Сокол работал спикером иркутского заксобрания.

По словам господина Гращенкова, аналогичным образом ситуация может развиваться и в Хакасии, если ЕР не поставит своей задачей отправить в отставку Валентина Коновалова через непринятие его отчетов в парламенте. Впрочем, добавил он, общение господина Турчака с главой республики снижает возможность подобного развития событий.

«До того как появилось фото Коновалова с Турчаком, версий про предстоящие взаимоотношения ВС и губернатора было куда меньше. Предполагалось, что парламент будет ставить главе региона палки во все возможные колеса и информационно постоянно „покусывать“. Теперь, как говорят местные коллеги, может идти речь об условно мирном соседстве, по крайней мере, до весны 2024 года. Турчак укажет в отчете „выборы вынужденно проиграли, но власть в Хакасии всё равно взяли“, а республика не будет источником политического риска перед президентскими выборами в стране»,— прогнозирует развитие событий глава красноярского коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов.

Валерий Лавский