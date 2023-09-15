Единороссы отчитались по максимуму

Победа «Единой России» (ЕР) на прошедших региональных и муниципальных выборах стала «хорошим заделом на будущий год», когда пройдут «главные выборы нашей страны». Об этом заявили в четверг участники совместного заседания высшего совета и президиума генсовета ЕР, поставив партийцам задачу «обеспечить победу президента при безоговорочной поддержке избирателей и с высоким процентом явки». Тем более что, как констатируется в отчетном докладе центрального исполкома ЕР, «патриотический консенсус» и «консолидация общества вокруг власти» уже налицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак (слева) и Борис Грызлов уверены, что успех единороссов на региональных выборах-2023 обеспечит их кандидату уверенную победу и на президентских выборах-2024

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Турчак (слева) и Борис Грызлов уверены, что успех единороссов на региональных выборах-2023 обеспечит их кандидату уверенную победу и на президентских выборах-2024

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Единая Россия» 14 сентября подвела окончательные итоги прошедших выборов на совместном заседании своих главных партийных органов — бюро высшего совета и президиума генсовета. Председатель высшего совета Борис Грызлов напомнил, что на выборах в представительные органы всех уровней партия получила квалифицированное большинство мандатов (в том числе благодаря подавляющему преимуществу в одномандатных округах) и значительно улучшила результаты по сравнению с прошлым электоральным циклом.

«Главное, что нужно сейчас миллионам людей,— безопасное и стабильное развитие страны. Социальная поддержка, выполнение планов регионального развития. Предсказуемость завтрашнего дня, уверенность в будущем. Достижение целей СВО. Надежная защита от любых возможных провокаций и внешней агрессии»,— обрисовал господин Грызлов ближайшие перспективы партийной и государственной работы. Росту доверия избирателей к ЕР, по его убеждению, способствовала «многолетняя активная работа над реализацией народной программы». «Мы последовательно выполняем свои предвыборные обещания, без поправок на объективные трудности и непростую обстановку»,— подчеркнул единоросс.

Среди победителей выборов от ЕР — более 100 участников специальной военной операции, более 100 победителей кадрового проекта «Политстарт» и более 200 кандидатов-женщин, которых сопровождали наставники в рамках партийного проекта «Женское движение ЕР», продолжил отчет секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Теперь, по его словам, единороссы начинают подготовку к президентским выборам-2024. «Результаты на табло. Действительно, это хороший задел на будущий год, когда нам предстоят главные выборы нашей страны. Партия к этим выборам готова, штаб мы не распускаем. С 11 сентября, по сути, этот же штаб начал подготовку и непосредственно уже участие в выборах президента Российской Федерации»,— отметил господин Турчак.

Его заместитель и руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин, в свою очередь, напомнил, что к выборам президента партийцы должны расширить базу своих сторонников до 33 млн человек, а уровень их лояльности должен быть выше 90%. Отдельно господин Сидякин остановился на курируемых им выборах в новых регионах, отметив высокую явку и столь же высокие результаты ЕР. «Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы»,— добавил глава исполкома.

Еще один замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов особо отметил, что по сравнению с выборами 2018 года в тех же регионах партия нарастила ядро поддержки на 1 млн избирателей.

Доклады однопартийцев подытожил Борис Грызлов, заявив, что главная задача единороссов в 2024 году — «обеспечить победу президента при безоговорочной поддержке избирателей и с высоким процентом явки». В целом же, по его словам, кредо ЕР — «побеждать всех соперников на всех наших выборах».

Накануне совместного заседания руководящих органов ЕР итоги триумфальной для партии избирательной кампании подвел и центральный исполком «Единой России». В специальном докладе, с которым ознакомился “Ъ”, резюмируется, что «выборы прошли в условиях достижения патриотического консенсуса, а их итоги демонстрируют консолидацию общества вокруг власти». Подтверждением этого вывода, по мнению авторов документа, являются прежде всего итоги прямых губернаторских выборов в 21 регионе, в 19 из которых уверенную победу в первом же туре и с результатом более 70% голосов одержали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией» (еще в двух субъектах выиграли действующие главы — члены КПРФ). А рекордно высокую среднюю явку (более 45%) единороссы расценивают как «показатель деятельного патриотизма граждан» и «демонстрацию одобрения лично президента Владимира Путина».

При этом, как особо отмечается в докладе, возглавляющий Хакасию коммунист Валентин Коновалов показал худший результат среди всех действующих губернаторов (63%). Хотя выборы в республике были практически безальтернативными (с них по состоянию здоровья снялся кандидат от «Единой России» Сергей Сокол) и проходили «в условиях тотального использования административного ресурса», господину Коновалову не удалось, подобно остальным коллегам, преодолеть планку в 70% голосов. Такой результат, как и полученное единороссами на проходивших параллельно выборах подавляющее большинство мандатов в Верховном совете Хакасии, «подтверждает сохраняющийся запрос на смену губернатора при наличии достойной альтернативы», уверены авторы документа.

«В ситуации СВО и общего тренда на консолидацию большого запроса у избирателей на политические шоу с участием кандидатов не было»,— объясняют в ЕР общий настрой граждан. Поэтому в большинстве регионов выборы высших должностных лиц «носили референдумный характер, где уверенно лидировал действующий глава региона или врио». Также в партии указывают на снижение поддержки КПРФ, сильно сократившей свое представительство в законодательных органах Ивановской и Ярославской областей. Что же касается радикальной оппозиции, то она вообще не смогла проявить себя на этих выборах — ни в электоральном поле, ни в информационном пространстве, победно констатируют единороссы: «Раскручиваемые в предыдущие электоральные периоды проекты (УГ) оказались абсолютно невостребованными избирателями и кандидатами».

В докладе также отмечается, что выборы в новых регионах «прошли согласно всем установленным высоким стандартам демократического волеизъявления», несмотря на запугивание членов избиркомов со стороны Киева, информационные вбросы, кибератаки на цифровые сервисы и прямые военные удары по участкам для голосования. При этом жители новых регионов проявили высокий уровень гражданской активности и «приверженность российскому курсу». В доказательство этого тезиса авторы документа привели, в частности, случай, описанный в Telegram-канале «Главное в Херсоне», когда школьница Майя Ляшенко пришла на избирательный участок в Скадовске «вместе с мамой и портретом Владимира Владимировича».

Афанасий Сборов, Анастасия Корня