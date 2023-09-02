Хакасия осталась без единоросса

Менее чем за неделю до выборов главы Хакасии от участия в них из-за болезни отказался один из двух главных кандидатов — выдвинутый «Единой Россией» (ЕР) депутат Госдумы Сергей Сокол. Заявление об этом он сделал из московской клиники, куда был госпитализирован из-за давших осложнение на сердце и печень последствий перитонита. В этих условиях есть два возможных сценария: если остальные кандидаты не сходят с дистанции, выборы с высокой вероятностью выигрывает действующий глава республики Валентин Коновалов, которого КПРФ выдвинула на второй срок. Если же два его оставшихся соперника (от ЛДПР и от «Коммунистов России») снимутся с гонки и господин Коновалов останется один, тогда будут назначены новые выборы в ближайшие три месяца. Впрочем, технически у соперников господина Коновалова почти нет времени на снятие своих кандидатур, а кандидат от ЛДПР уже заявил, что брать самоотвод не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Депутат Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пост об отказе от дальнейшего участия в губернаторской гонке кандидат на пост главы Хакасии от ЕР Сергей Сокол разместил в своем Telegram-канале утром 2 сентября. «Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост»,— обратился он к жителям республики. По словам депутата, врачи утверждают, что в его состоянии «подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения».

Как ранее сообщал «Ъ», господин Сокол был помещен в госпиталь имени Вишневского в ходе рабочей поездки в Москву 31 августа. У него диагностировали венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость как следствие перенесенного и недолеченного в июле перитонита. Политика поместили в реанимационное отделение, а навестивший его в ночь на 1 сентября секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак назвал состояние однопартийца тяжелым.

В республиканской избирательной комиссии подтвердили «Ъ», что получили заявление Сергея Сокола с отказом от участия в выборах.

Его фамилию вручную вычеркнут из уже отпечатанных бюллетеней для голосования на выборах главы Хакасии, которое пройдет с 8 по 10 сентября. После этого в них останутся три фамилии: действующего главы региона Валентина Коновалова (КПРФ), депутата Верховного совета (ВС) Михаила Молчанова (ЛДПР) и гендиректора ООО «Авиационный завод "Ирбис"» Владимира Грудинина («Коммунисты России»).

При таком раскладе коммунист Коновалов становится безусловным фаворитом выборов: согласно проведенному 30 августа исследованию ИНСОМАР (инициативный опрос 1500 жителей Хакасии по репрезентативной выборке, максимальная погрешность 2,6%), за него собирались голосовать 40% «электорально активных избирателей», а за Сергея Сокола — 41%. «Я искренне желаю Сергею Михайловичу скорейшего выздоровления! Убежден, что после его поправки мы будем совместно работать в интересах Хакасии»,— откликнулся глава республики на решение Сергея Сокола.

При этом, как пояснили «Ъ» в республиканском избиркоме, существует теоретическая возможность того, что выборы губернатора в сентябре вообще не состоятся. Это произойдет в том случае, если, например, снимутся еще как минимум два кандидата и выборы окажутся безальтернативными.

Впрочем, если самоотвод по вынуждающим обстоятельствам (к которым относится и тяжелая болезнь кандидата) возможен не позже чем за день до первого дня голосования, то в обычном порядке сняться можно не позднее чем за пять дней до начала выборов — то есть в случае с Хакасией до истечения суток 2 сентября (разница с Москвой составляет +4 часа).

Если самоотвод все же произойдет, будут назначены повторные выборы, которые должны пройти в течение трех месяцев.

Самоотвод уже практиковался в Хакасии на выборах главы в 2018 году — правда, перед вторым туром (в нем допускается присутствие единственного кандидата). Тогда Валентин Коновалов остался один, но смог получить необходимое число голосов (более 50% от проголосовавших) для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися.

В ходе предвыборных теледебатов, завершившихся в конце августа, глава республики называл Михаила Молчанова и Владимира Грудинина не иначе, как «помощниками» Сергея Сокола. Но пока как минимум один из них вариант с самоотводом отвергает. «Нет, конечно. Не буду снимать, не для этого я шел на выборы»,— заверил «Ъ» господин Молчанов. В пресс-службе «Коммунистов России» уклонились от прямого ответа, сообщив лишь, что если господин Грудинин снимет свою кандидатуру, то партия проинформирует об этом.

В хакасском отделении КПРФ тоже считают возможность выхода из кампании двух кандидатов маловероятной. «Если кандидаты от ЛДПР и “Коммунистов России” снимутся, это будет катастрофой и для их дальнейшей судьбы на следующих выборах, и на этих выборах в ВС. Тем самым они подтвердят обвинения, которые предъявлял Валентин Коновалов»,— сказал «Ъ» руководитель фракции КПРФ в ВС Григорий Назаренко.

К каким действиям призовут свой электорат единороссы на выборах главы Хакасии, пока неизвестно. «Партия не отказывается от своей программы, представленной Соколом. Команда ЕР — команда Хакасии»,–— ответили на этот вопрос «Ъ» в региональном отделении ЕР.

Господин Молчанов между тем ожидает, что жители республики, которые планировали голосовать за Сергея Сокола, теперь поддержат именно его кандидатуру.

«Думаю, у Валентина Коновалова есть хороший шанс выиграть в первом туре, поскольку у лояльного власти электората не осталось своего кандидата,— говорит красноярский политолог Александр Чернявский.— Сомневаюсь, что электорат Сергея Сокола перетечет к Михаилу Молчанову или Владимиру Грудинину — слишком разные ниши. Есть два варианта для тех, кто собирался голосовать за Сокола: не ходить на выборы или портить бюллетень. Но первый вариант ударит по кандидатам ЕР на выборах в ВС (они пройдут одновременно с выборами главы республики.— “Ъ”), а второй вряд ли будет массовым».

Глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов полагает, что если ничего экстраординарного в кампании больше не произойдет, то часть электората Сергея Сокола проголосует за Валентина Коновалова, поскольку «он ей более привычен».

Отметим также, что фамилия Сергея Сокола будет вычеркнута не из всех бюллетеней, которые получат избиратели Хакасии в ходе голосования 8–10 сентября. Как уточнили в региональном отделении ЕР, депутат Госдумы остается во главе партийного списка на выборах в Верховный совет республики.

Валерий Лавский, Новосибирск