Минобороны РФ сообщило об обстреле БТР миротворцев в Карабахе 19 сентября

Министерство обороны России сообщило еще об одном обстреле российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Как сообщает ведомство, 19 сентября из-за обстрела был поврежден российский бронетранспортер, сопровождавший мирное население, пострадавших нет.

«19 сентября в ходе сопровождения гражданского населения колонна российских миротворцев подверглась обстрелу. В результате обстрела был поврежден БТР-82А российского миротворческого контингента. Пострадавших среди мирного населения и миротворцев нет»,— говорится в бюллетене Минобороны РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня, 20 сентября, российское оборонное ведомство сообщило, что миротворцы, возвращаясь на автомобиле с наблюдательного пункта Джанятаг, были обстреляны из стрелкового оружия, в результате чего погибли. Число погибших российских военных не сообщается. Обстоятельство происшедшего устанавливают российские и азербайджанские следователи.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявил, что в результате обстрелов Карабаха погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Как сообщило сегодня Минобороны РФ, с начала боевых действий миротворцы эвакуировали в расположение российского контингента 3154 мирных жителя, в том числе 1428 детей.

Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сегодняшнем обращении к гражданам заявил, что все поставленные задачи «операции» в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки и страна восстановила свой суверенитет.

Подробнее о первом дне «операции» Баку в Карабахе — в материале «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Эрдни Кагалтынов