Алиев объявил о восстановлении суверенитета после операции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 20 сентября в обращении к гражданам заявил, что все поставленные задачи «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки и страна восстановила свой суверенитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи. Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ»,— сказал господин Алиев (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает президент, он давал поручение вооруженным силам страны не подвергать опасности мирное население в ходе «операции». По его словам, азербайджанская армия уничтожила большую часть силы и военной техники армянской стороны. Он отметил, что Азербайджан «пошел бы до конца», если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие. Сейчас армянские формирования начали сдавать оружие, добавил он.

Президент заявил, что руководство Армении показало политическую компетентность в ситуации с «операцией» в Карабахе и Баку это оценивает. Позиция армянских властей по ситуации в непризнанной республике дает надежды на заключение мирного договора, считает господин Алиев.

Власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» 19 сентября. По данным Армении, в результате обстрелов погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Российская сторона утверждает, что миротворцы РФ за сутки эвакуировали больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.— дети.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев. Сегодня Минобороны РФ сообщило о гибели нескольких миротворцев, находившихся в автомобиле, который обстреляли из стрелкового оружия. Число погибших не сообщается. На месте работают российские и азербайджанские следователи.

Подробнее об «операции» Баку в Карабахе — в материале «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».