Трамп рассказал, кто возместит расходы США на конфликт с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которым Штаты оказали военную поддержку в конфликте с Ираном, должны полностью компенсировать их расходы. По словам господина Трампа, это будет их плата за безопасность.
«Мы вернем все это, я уже сказал им об этом, и они сделают это на сто процентов, потому что без нас их бы не существовало. Без нас Израиля бы не существовало»,— подчеркнул господин Трамп в интервью CBS News.
На прошлой неделе Дональд Трамп называл мелочью расходы США на конфликт с Ираном в $30 млрд. Reuters со ссылкой на данные Пентагона при этом писал, что показатель приблизился уже к $50 млрд.