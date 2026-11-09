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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Мир

Трамп рассказал, кто возместит расходы США на конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которым Штаты оказали военную поддержку в конфликте с Ираном, должны полностью компенсировать их расходы. По словам господина Трампа, это будет их плата за безопасность.
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Umit Bektas / Reuters

«Мы вернем все это, я уже сказал им об этом, и они сделают это на сто процентов, потому что без нас их бы не существовало. Без нас Израиля бы не существовало»,— подчеркнул господин Трамп в интервью CBS News.
На прошлой неделе Дональд Трамп называл мелочью расходы США на конфликт с Ираном в $30 млрд. Reuters со ссылкой на данные Пентагона при этом писал, что показатель приблизился уже к $50 млрд.
Иран. Ядерная программа
Дональд Трамп
США. Внешняя политика
Новости Ирана