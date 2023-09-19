Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах

Азербайджан 19 сентября после полудня по московскому времени объявил о начале в Карабахе «локальных антитеррористических мероприятий». Целью названо восстановление в регионе — то есть в непризнанной Нагорно-Карабахской республике — конституционного строя. На эскалацию отреагировали в мире: Франция запросила срочный созыв заседания Совбеза ООН. Обострение сразу же перекинулось в Ереван, где тысячи протестующих пошли на штурм здания правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обострение в Карабахе моментально перекинулось в Ереван: здание правительства попытались штурмовать тысячи протестующих

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Обострение в Карабахе моментально перекинулось в Ереван: здание правительства попытались штурмовать тысячи протестующих

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

Неожиданно дождались

Сообщение о начале Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» было опубликовано во второй половине дня 19 сентября. Минобороны Азербайджана назвало поводом для проведения операции регулярные обстрелы со стороны армянских военных и минирование ими территорий. Об обстрелах азербайджанские власти в последнее время действительно сообщали регулярно. Армянская сторона каждый раз выдвигала свою версию.

До начала боевых действий появилась новость о том, что около четырех утра 19 сентября в Карабахе подорвался на мине грузовик Госагентства автомобильных дорог Азербайджана. Сообщалось, что водитель и пассажир погибли. В Баку выводы сделали быстро: мина, отметили в азербайджанском МИДе, была заложена «диверсионной группой армянских вооруженных сил, действующей на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент».

Вскоре после этого появилась новость еще об одном подрыве. На этот раз на мину, как сообщили в Баку, наехал «КамАЗ» с сотрудниками азербайджанского МВД, которые следовали на место первого инцидента. Четыре силовика погибли. «Взрыв мины, происшедший на территории Ходжавендского района, еще раз показывает, что главной целью Армении и созданного ею так называемого режима является наращивание военной напряженности в регионе, организация терактов»,— заявил азербайджанский МИД.

Вскоре после этого Азербайджан начал наносить удары по территории, где проживает армянское население. Работала артиллерия, авиация и беспилотники. Азербайджанская сторона подчеркивала, что по гражданским объектам удары не наносятся.

Заведующий сектором стратегических исследований администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов сказал “Ъ”, что «антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые Азербайджаном в Карабахе, носят точечный характер»: «Эти действия основаны на данных разведки и имеют своей главной целью демонтаж инфраструктуры незаконных вооруженных формирований Армении, остающихся в регионе вопреки договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутым еще три года назад, после окончания второй карабахской войны».

Азербайджанская сторона, заверил господин Ахундов, делает все необходимое для того, чтобы избежать жертв среди армянского мирного населения и обеспечить его всем необходимым, создать условия для эвакуации в безопасные зоны.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) тем временем сообщали о жертвах и раненых среди мирных жителей. На момент опубликования этого материала было известно, что 25 человек, включая одного ребенка, погибли, а 138 получили ранения. Данные сообщил омбудсмен НКР Гегам Степанян. Судя по многочисленным видео из региона, от обстрелов пострадали жилые дома, разрушены многоэтажки.

Поначалу азербайджанские военные не приступали к наземной операции. Но потом появились сообщения о занятии ими десятков позиций. Правда, о заходе силовиков в населенные пункты не сообщалось. В течение всего дня обстрелы то стихали, то снова усиливались, но так и не прекратились с наступлением темноты.

Обострения — либо в Карабахе, либо на границе с Азербайджаном — армянские власти ждали давно. Еще в начале месяца армянская сторона (в том числе премьер Никол Пашинян) говорила о том, что Баку стягивает войска и к границе, и к линии соприкосновения в Карабахе. Все происходило на фоне блокады региона. Азербайджан в апреле выставил пост в Лачинском коридоре — единственной дороге, связывающей НКР с Арменией,— и в непризнанную республику перестали поступать грузы.

9 сентября господин Пашинян в связи с блокадой и угрозой резкого обострения звонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Ирана Эбрахиму Раиси, премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили, госсекретарю США Энтони Блинкену и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Российского лидера Владимира Путина среди абонентов не оказалось.

Но на этой неделе ситуация, казалось, начала выравниваться. Сначала через Агдам, то есть со стороны Азербайджана, а потом и через Лачин — с армянской стороны — в НКР въехали грузовики с гуманитарной помощью. Это было воспринято как разрядка. Возникли ожидания оживления переговоров между Баку и Ереваном (они встали на паузу в конце июля), а также между Степанакертом и Баку. Во вторник стало ясно, что надежды были напрасными.

Фотогалерея Последствия обстрела Нагорного Карабаха Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября

На фото: последствия обстрела в Степанакерте Фото: oldhike / ТАСС Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек

На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела Фото: oldhike / ТАСС Последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах» Фото: Siranush Sargsyan / AP Последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Следующая фотография 1 / 8 Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября

На фото: последствия обстрела в Степанакерте Фото: oldhike / ТАСС Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек

На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела Фото: oldhike / ТАСС Последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах» Фото: Siranush Sargsyan / AP Последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Смотреть

Реакция на эскалацию

На события в Карабахе сразу последовала международная реакция. «Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе»,— заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российская сторона, как отметила она, «настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования».

Мария Захарова подчеркнула, что все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 год. Надо сказать, что и азербайджанская сторона упоминала эти заявления. В частности, пункт 4 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое подписали лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян. В нем говорится, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается (в Карабахе.— “Ъ”) параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

И если Армения говорит, что ее военных в регионе нет, то Баку эту формулировку трактует однозначно: вооруженные силы НКР должны уйти. Заявление об этом, а также о том, что властные структуры непризнанной республики следует расформировать, Азербайджан сделал и 19 сентября. Это Баку назвал условием для начала переговоров с армянами Карабаха. О готовности к таким контактам после начала боевых действий заявил Степанакерт.

Азербайджан исходит из того, что Карабах — часть его территории. Что признавал несколько раз и Никол Пашинян. Единственное на чем он настаивал, это чтобы права местных армян были защищены и четко обговорены на переговорах между Баку и Степанакертом. Но при участии международных посредников. Последнее категорически не устраивает азербайджанские власти. Они считают это своим внутренним делом и интернационализировать вопрос не хотят.

В то время как Россия призвала стороны к диалогу, Франция, например, пошла дальше. В связи с ситуацией в Карабахе Париж потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. К прекращению Азербайджаном боевых действий призвал и Евросоюз. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

А вот турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал дружественный Баку. Подчеркнув принадлежность Карабаха Азербайджану, он заявил, что Анкара поддерживает шаги, предпринятые Баку «для защиты своей территориальной целостности».

Тем временем Никол Пашинян во вторник собрал Совбез Армении. После этого он заявил: «Мы видели напряжение ситуации. И сейчас мы видим, что Азербайджан начал сухопутную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Мы считаем, что в первую очередь российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета безопасности ООН».

Отдельно Никол Пашинян выразил удивление в связи с тем, что Азербайджан заранее проинформировал Москву о намерении начать операцию. «Мы об этих действиях от наших коллег в России не получили никакой информации»,— заявил господин Пашинян. Российская сторона в лице Марии Захаровой, впрочем, отметила, что Баку поставил ее в известность о своих планах «за несколько минут до начала боевых действий».

У российских миротворцев, надо отметить, как не было, так и нет мандата. Это значит, что они не могут предпринимать в зоне своей ответственности никаких действий, кроме мониторинга ситуации и информирования о происходящих там инцидентах. Чем они и занимаются все три года своего нахождения в регионе. «В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами»,— заявила Мария Захарова, косвенно подтвердив тем самым ограниченность возможностей миротворческих сил РФ.

События в Карабахе происходят на фоне явного ухудшения отношений России и Армении. Никол Пашинян недавно назвал ошибкой ставку Еревана исключительно на Москву в вопросах безопасности. Кроме того, он сделал несколько демонстративных жестов. В Киев в начале сентября с грузом гуманитарной помощи слетала супруга армянского премьера Анна Акопян. Заодно она поучаствовала в саммите первых леди и джентльменов, организованном женой украинского президента Владимира Зеленского Еленой.

Также правительство 1 сентября направило в парламент на ратификацию Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Эта инстанция весной выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Наконец, на днях в Армении начались армяно-американские учения.

Все это Москве не понравилось. О нынешнем восприятии Кремлем Никола Пашиняна лучше всего свидетельствует пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который появился в его Telegram-канале через несколько часов после начала азербайджанской операции. «Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: "Ну я же для вас чужой, вы меня не примете". Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам". Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет…» — написал господин Медведев. Хотя он не назвал ни имени, ни страны, было очевидно: речь идет о Николе Пашиняне и Армении.

Восстание против революционера

Боевые действия в Карабахе громким и неприятным для Никола Пашиняна эхом откликнулись в Ереване. Несколько часов после начала операции столица Армении выглядела тихой и безмятежной. Люди сидели в кафе и парках, шли по своим делам и не выглядели озабоченными или встревоженными. После 14:00 по московскому времени у здания правительства страны, которое находится на центральной площади Республики, появилась небольшая группа протестующих. Они скандировали «Арцах! Арцах!» и «Никол — предатель!».

После того как в 2020 году Армения проиграла вторую карабахскую войну, Ереван видел много таких акций. Никол Пашинян, которого винили во всех бедах, этим выступлениям успешно противостоял. Когда в начале 2021 года оппозиция вывела людей на улицы столицы, господин Пашинян противопоставил антиправительственным акциям свой собственный, более масштабный митинг.

Затем, в июне 2021 года, Никол Пашинян, который в 2018 году взял в стране власть по итогам «бархатной революции», не побоялся провести досрочные выборы парламента. Его партия «Гражданский договор» разгромила оппозицию, а сам он продемонстрировал, что и после поражения в войне с Азербайджаном пользуется поддержкой в обществе.

Сейчас для Никола Пашиняна наступило время новых испытаний. Ближе к вечеру 19 сентября ситуация в центре Еревана стала накаляться. Толпа быстро увеличивалась и действовала решительней час от часу. Протестующие предприняли не одну попытку взять штурмом правительство, у дверей которого выстроился полицейский кордон. Почему-то силовики были без специальной экипировки. Летевшие в них бутылки с водой, а иногда и камни, доставляли полицейским неприятности. Но им, тем не менее, удавалось сдерживать раз за разом накатывавшие волны демонстрантов.

В какой-то момент полиция применила светошумовые гранаты. На площади раздалось три или четыре взрыва. Они, однако, не заставили толпу разойтись. Люди прибывали и прибывали. Среди протестующих появились и политические лидеры. Андраник Теванян, на воскресных выборах в Совет старейшин Еревана (городской парламент, который утверждает мэра) возглавлявший блок «Мать Армения», призвал всех идти на площадь. Он заявил, что безопасность страны и НКР нельзя доверить тем, кто приносит «войну и поражение».

Одновременно с акцией на площади отдельный протест проходил у посольства России. Туда пришли те, кто считает, что Москва не выполняет союзнические обязательства в отношении Еревана и обвиняет российскую сторону в игре на стороне Баку.

Судя по всему, именно улица в очередной раз покажет, какая из сторон возьмет верх. А Никол Пашинян, видимо, что-то предчувствовал: он остался в стране и не полетел в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН.

Владимир Соловьев, Ереван; Сергей Строкань