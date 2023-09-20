Власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие

Власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь, сообщает 24News со ссылкой на инфоцентр непризнанной республики. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку.

По информации властей непризнанной республики, решение об одностороннем прекращении огня было достигнуто при посредничестве российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе.

« Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований Армии обороны Нагорного Карабаха и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха»,— поясняют в информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Степанакерте также заявляют, что «вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч».

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверяет, что остановит операцию, если армянские военные сложат оружие. Минобороны Армении говорило, что в Карабахе нет формирований армянской армии.

Подробности — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Александр Кислов