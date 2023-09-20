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Коммерсантъ FM
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Азербайджан подтвердил договоренность по разоружению Карабаха и прекращение огня

Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность о приостановлении военных действий в Карабахе с 13:00 (12:00 мск). По данным ведомства, соответствующее решение принято «в координации с российскими миротворческим контингентом». Ранее власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь.

«Расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие. Они оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана. Незаконные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника»,— говорится в официальном сообщении Минобороны Азербайджана. В ведомстве добавили, что до договоренности о приостановке «антитеррористических мероприятий» азербайджанские военные взяли под контроль «более 90 боевых позиций Армении» на территории Карабаха.

Кроме того, Минобороны Азербайджана заявило, что не наносит удары по отступающим из Карабаха армянским воинским формированиям. Администрация азербайджанского президента Ильхама Алиева в свою очередь сообщила о запланированной на 21 сентября встрече в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха «для обсуждения вопросов реинтеграции». Не исключается, что на встрече будет присутствовать и сам господин Алиев.

Ранее сегодня власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в одностороннем порядке прекращают огонь, а также считают руководство Азербайджана «центральными властями региона».

В Кремле в связи с сообщениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе ждут согласования сроков разговора президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не предусмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия не принимает упреки Армении по Карабаху.

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вскоре после начала боевых действий заявлял, что остановит операцию, если армянские военные и «незаконные сепаратистские формирования» сложат оружие.

Подробности — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Александр Кислов

Фотогалерея

Последствия обстрела Нагорного Карабаха

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Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: AP / Siranush Sargsyan

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Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: AP / Siranush Sargsyan

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