Путин освободил Кирилла Богомолова от должности замглавы Россотрудничества
Кирилл Богомолов освобожден от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Должность замруководителя по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Кирилл Богомолов занимал с июля 2022 года. До назначения на пост он год руководил управлением ведомства по содействию международному развитию и гуманитарным программам.
До перехода в Россотрудничество Кирилл Богомолов девять лет проработал в Минфине — от специалиста-эксперта до начальника отдела содействия международному сотрудничеству в Департаменте международных финансовых отношений.
В 2023 году Владимир Путин присвоил Кириллу Богомолову чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса. В 2025 году чин был повышен до 2 класса.