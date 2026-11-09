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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Власть

Путин освободил Кирилла Богомолова от должности замглавы Россотрудничества

Кирилл Богомолов освобожден от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Кирилл Богомолов

Кирилл Богомолов

Роман Киташов / Росконгресс

Должность замруководителя по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Кирилл Богомолов занимал с июля 2022 года. До назначения на пост он год руководил управлением ведомства по содействию международному развитию и гуманитарным программам.
До перехода в Россотрудничество Кирилл Богомолов девять лет проработал в Минфине — от специалиста-эксперта до начальника отдела содействия международному сотрудничеству в Департаменте международных финансовых отношений.
В 2023 году Владимир Путин присвоил Кириллу Богомолову чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса. В 2025 году чин был повышен до 2 класса.
Владимир Путин