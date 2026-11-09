Путин освободил Кирилла Богомолова от должности замглавы Россотрудничества

Должность замруководителя по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Кирилл Богомолов занимал с июля 2022 года. До назначения на пост он год руководил управлением ведомства по содействию международному развитию и гуманитарным программам.