Омбудсмен Армении заявила о 32 погибших в результате обстрелов в Карабахе

32 человека погибли, свыше 200 получили ранения в результате «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила омбудсмен Армении Анаит Манасян.

По ее словам, азербайджанские ВС применяют против мирного гражданского населения крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию. «Среди мирного населения погибли семь человек, двое из которых дети, 35 ранены, из них 13 дети»,— добавила госпожа Манасян (цитата по «Интерфаксу»).

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверяет, что остановит операцию, если армянские военные сложат оружие. Минобороны Армении говорило, что в Карабахе нет формирований армянской армии.

Подробности — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лаура Кеффер