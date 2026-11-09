«В теннисе почти нет вещей, которые я бы не пережил или не видел»

Я, кстати, не согласен, что у нас совсем нет новых игроков. Недавно появился Илья Симакин (23 года, 147-я ракетка мира.— “Ъ”), который в августе и сентябре сыграл четыре подряд финала на «челленджерах» (турниры более низкого уровня по сравнению с АТР Tour.— “Ъ”), выиграв из них три. Это очень крутой результат. Допустим, я за всю свою карьеру выиграл только один «челленджер». То есть потенциал у Симакина есть. Если же говорить о массовом появлении конкурентных игроков, то тут уже важна работа национальной федерации. Допустим, во Франции, Италии, США, Австралии, то есть в тех странах, где проводятся чемпионаты Большого шлема, итоговые турниры или «мастерсы», федерации грамотно вкладывают деньги в развитие и организуют большое количество турниров. Естественно, там постоянно есть много теннисистов, которые конкурируют между собой и за счет этого растут. Ты приезжаешь на крупный турнир, встаешь на тренировку с молодым спарринг-партнером и понимаешь, что он уже сейчас играет на хорошем уровне и если захочет стать профессионалом, то будет иметь шанс.