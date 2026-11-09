«В теннисе почти нет вещей, которые я бы не пережил или не видел»
Даниил Медведев — о себе, своих соперниках и нынешнем сезоне
15 ноября в Турине начинается мужской итоговый турнир года Nitto ATP Finals. Пятая ракетка мира Даниил Медведев, который примет участие в этом состязании в седьмой раз, в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову оценил свое состояние перед его стартом, подвел некоторые итоги нынешнего сезона и рассказал о показательном матче с Андреем Рублевым, который будет организован при участии интернет-ресурса «Больше!» в Москве 5 декабря.
— На пяти турнирах, проходивших после Открытого чемпионата США, вы взяли два титула и трижды доходили до полуфиналов, однако на недавнем «мастерсе» в Париже проиграли свой стартовый матч. Создалось ощущение, что там вам помешала психологическая усталость. Это действительно так?
— Да. Но если говорить про моральную составляющую, то я уставшим был еще в Алматы. Просто там и после этого в Вене мне удалось добиться результата за счет уверенности. К тому же условия везде разные, и конкретно в Париже первые матчи, как правило, даются мне тяжело. Вот и сейчас я не смог сразу привыкнуть к корту, а соперник играл неплохо и победил.
— Вам предстоит уже седьмой старт на итоговом турнире, а сразу половине его участников — Флавио Коболли, Артюру Фису, Фрэнсису Тиафо и Рафаэлю Ходару — первый. Насколько сложнее приходится дебютантам ATP Finals по сравнению с теми игроками, которые уже многое там повидали?
— Примеры можно разные привести. Допустим, Стефанос Циципас (в 2019 году.— “Ъ”) в Лондоне взял титул с первой же попытки. Хотя обычно дебютантам все-таки бывает чуть тяжелее. Когда много нового, необычного, то и нервозности больше. Правда, иметь какой-то запредельный опыт тоже совсем необязательно. Я (в 2020 году.— “Ъ”) выиграл итоговый турнир, когда играл на нем второй раз, и больше мне это не удавалось, хотя опыта с каждым разом становилось все больше.
— Имеет ли значение то, что вы попали в первую четверку сеяных и в любом случае будете в разных группах с американцем Беном Шелтоном, который на днях дошел до финала в Париже?
— В Турине будет быстрый корт, так что, возможно, хорошо, что в группе я на Шелтона не попаду. Хотя сыграть с ним в Турине было бы интересно. Ведь мы встречались только один раз — два года назад на Laver Cup, а на личных турнирах не пересекались.
— Точкой отсчета вашего нынешнего подъема в результатах принято называть турнир в Ханчжоу, где вы взяли титул. Но ведь вы показывали неплохой теннис уже на US Open, где проиграли в четвертом круге поймавшему кураж Фрэнсису Тиафо. Как правильнее считать?
— Действительно, первый шажок в правильном направлении был сделан на US Open, где я смог настроить свою игру чуть лучше, чем в Монреале и Цинциннати. Но в Китае были совершенно другие условия, иные мячи. И там получилось сыграть в тот теннис, который на US Open мне показывать не удавалось.
— В августе, несмотря на то что вы проиграли три матча из четырех, было ощущение, что уверенность, а с ней и игра скоро вернутся?
— Такое ощущение всегда есть. Просто ты никогда не знаешь, когда конкретно это произойдет.
Теннис — очень конкурентный вид спорта, и если ты выходишь на корт против соперника из топ-100, по большому счету неважно, на каком месте в рейтинге он находится. Если ты не показываешь свою лучшую игру, то, скорее всего, проиграешь.
А чтобы снова начать проходить далеко по турнирным сеткам, надо продолжать верить в себя и работать.
— В какой степени прогресс, которого вы добились, связан с Андреем Голубевым, который летом вошел в вашу команду в качестве тренера?
— В тот период, когда мы начали работать, мне нужно было спокойствие. Ведь именно оно дает уверенность. Андрей его определенно внес, и это было очень важно. Что касается моего тенниса, то пока у нас не было времени для внесения в него новых наработок. Если не считать каких-то мелких деталей во время турниров.
— Но почему ваш выбор пал именно на Голубева?
— Во-первых, Андрей сам хорошо играл, стоял в рейтинге довольно высоко и брал титулы АТР, причем как в «одиночке», так и в паре. То есть он хорошо понимает все аспекты тенниса. Во-вторых, мы немного знали друг друга. В детстве я смотрел матчи Андрея по телевизору, а потом, когда начинал выступать, он еще был в туре. В тот момент, когда мы начали работать, я искал человека, который мог бы меня понимать — желательно бывшего теннисиста, спокойного по характеру и способного прислушиваться ко мне.
— Тогда насколько было принципиально, чтобы этот человек говорил на родном для вас языке?
— Это был не ключевой, но достаточно важный фактор.
Найти тренера, близкого тебе по менталитету, можно на любом континенте. Но в данном случае мне действительно хотелось поработать с человеком своей теннисной культуры.
Это касалось даже культуры суеверий, хотя сам я не очень суеверен.
— Опытные игроки часто ищут скорее не тренеров, которые помогают работать над техникой и тактикой, а мотиваторов. Как было в вашем случае?
— Мне 30 лет, и я искал соратника, партнера. Андрей не мой наставник, а я не его босс. Но мы работаем как два человека, движущихся к одной цели. Пока это получается.
— Общаетесь ли вы с французским тренером Жилем Сервара, с которым перестали работать в прошлом году? Все-таки с этим человеком связано столько лет вашей жизни.
— Мы видимся в туре, поскольку он работает с Хубертом Хуркачем. Можем над чем-то пошутить, вспомнить какие-то истории. В общем, общаемся как люди, которые были вместе десять лет. Но ничего более.
— С титулами он вас поздравляет?
— Конечно, как все игроки и тренеры в туре. Но постоянного контакта у нас нет.
— В начале декабря в Москве вы проведете матч с Андреем Рублевым. В России вы не играли друг с другом после четвертьфинала победного для вас St. Petersburg Open 2019 года, но нынешнее мероприятие носит неофициальный характер. Подобные показательные встречи — больше шоу или спорт?
— Наверное, в идеале — сочетание того и другого. К тому же в межсезонье на том или ином этапе все могут находиться в разной форме. Скажем, в прошлом году я приезжал в Санкт-Петербург (на показательное соревнование «Трофеи Северной Пальмиры».— “Ъ”), был уже хорошо готов и встречался с голландцем Таллоном Грикспором. Получился почти настоящий соревновательный матч. Конечно, ракетки после поражения никто ломать не собирался, но зрителям, думаю, понравилось. Сейчас после Турина мне надо будет взять паузу, и в начале декабря я не смогу находиться в оптимальном состоянии. Но в физическом плане постараюсь подготовиться так, чтобы показать красивый теннис и людям было интересно смотреть. В этом плане, кстати, мне повезло с соперником. Мне кажется, что Андрей — лучшая кандидатура для проведения выставочных матчей. Вне зависимости от самочувствия он полностью отдает себя игре, всегда готов рубиться изо всех сил, хотя кому-то на трибунах во время показательных матчей всегда хочется посмеяться. В любом случае мы будем играть не для себя, постараемся прочувствовать публику и посмотрим, что из этого получится.
— В отличие от вас Рублев по большому счету так и не нашел свою игру в нынешнем сезоне. Возможно, вы понимаете причину этого?
— Я уже говорил, что теннис — очень многогранный вид спорта и в нем каждый день может появиться новая причина, по которой ты смог или не смог выиграть матч, турнир или стать лучшим. Именно за это его любят и ненавидят. Поэтому, рассуждая об Андрее, я бы мог предположить множество вещей. Наверное, я даже знаю немного больше, чем другие. Но говорить об этом не вижу смысла. Уровень игры у него по-прежнему есть — совершенно точно. Это показывает результат, который он показал в Ханчжоу. Да, в финале мне удалось его победить. Но там мне подходили условия, я играл в свой лучший теннис, а матч все равно получился тяжелый. Поэтому уверен, что Андрей еще на многое способен и у него будет возможность это продемонстрировать.
— В Москве вы не играли с Кубка Кремля 2018 года. Жалеете ли о том, что больше не принимали участия в этом турнире, который не проводится уже пять лет, и не смогли выиграть его на пике карьеры?
— Однозначно жалею. Выиграешь ты или нет, никогда не известно. Но играть, наверное, стоило, хотя у моего отсутствия были причины: в 2019 и 2021 годах — усталость после предыдущих турниров, а в 2020 году в Москве не играли из-за коронавируса. Сейчас я, скорее всего, старался бы не пропускать Кубок Кремля. Ведь получилось же выиграть в Алматы на фоне усталости, прилетев из Шанхая. Рад, что сейчас появилась возможность сыграть в Москве. Надеюсь порадовать своих болельщиков.
— Недавно вы сказали, что быть самым возрастным игроком в первой десятке — тоже своего рода достижение. 22 июля 2019 года, когда вы впервые оказались в топ-10, там было четыре игрока старше 30 лет: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Фабио Фоньини. А сейчас только вы. Почему?
— В теннисе любому факту может быть масса объяснений. В 30 лет в нашем виде спорта по разным причинам, физического или морального характера, зачастую происходит спад. Поэтому в принципе я доволен тем, что на нынешнем этапе карьеры нахожу определенный баланс и держу уровень, хотя, например, на турнирах Большого шлема в этом сезоне мог бы играть лучше и стабильнее. Если же говорить о теннисистах, которых вы назвали, то трое из них — Новак, Роджер и Рафа — настоящие уникумы. До них многими рекордами владел Пит Сампрас, но они улучшили почти все его достижения, да еще играя друг с другом, что, наверное, еще тяжелее.
— Чувствуете ли вы себя ветераном?
— В моральном смысле — да. В остальном — нет.
— Что в данном случае имеете в виду под «моральным смыслом»?
— В теннисе почти нет вещей, которые я бы не пережил или не видел. Наверное, лишь на Олимпиаде я не боролся за медаль, то есть не был в полуфинале. Все остальное я испытал. Но это не значит, что у меня нет стремления к новым вершинам. Я продолжаю искать мотивацию для себя. Об этом, кстати, часто говорит Новак Джокович.
— Бывали дни, когда хотелось совсем бросить теннис?
— Лет в 18, когда переходил на уровень «фьючерсов» (профессиональные турниры низшей категории.— “Ъ”), порой было непросто. Но потом уже нет. Правда, иногда приходили мысли о том, чтобы взять перерыв на несколько месяцев. Но к этому я всегда относился скептически. В нашем виде спорта паузы чреваты потерей рейтинга, а подниматься из низов всегда сложно, потому что на ранних стадиях ты начинаешь попадать на сеяных соперников.
— Одни теннисисты говорят, что с возрастом приходится работать на корте больше, а другие поступают наоборот, избегая перегрузок. Как обстоит дело в вашем случае?
— Я провожу на корте намного меньше времени. Считаю, что это нормально, потому что с возрастом тело не выдерживает нагрузок, с которыми оно справлялось в молодости. Поэтому стараюсь работать точечно, над конкретными элементами. Сейчас предельные нагрузки на тренировках по ходу сезона для меня уместны не более пяти дней в году. Больше не получится ни морально, ни физически.
— К режиму как относитесь?
— На турнирах стараюсь соблюдать. А между ними пытаюсь найти разумный баланс между профессиональными обязанностями и удовольствиями.
У меня есть негативные черты характера, свойственные моему поколению. Иногда могу поздно лечь спать, засидевшись за каким-нибудь сериалом. Если представить себе идеального человека в идеальном мире, то это не я.
Но жизнь все-таки одна, и порой нужно позволять себе какие-то слабости.
— Вы не производите впечатления человека, у которого могут быть проблемы с лишним весом. За питанием следите?
— Склонности к полноте у меня действительно нет, поэтому считать калории мне нет необходимости. Наверное, это даже удобно. Во время турниров стараюсь поддерживать сбалансированное питание. Допустим, ем рис с курицей, рыбой. Между турнирами слежу намного меньше.
— По сравнению с июлем 2019 года в топ-10 остались только вы и Александр Зверев, который стал первым по итогам года. Почему именно ему лучше всех удалось воспользоваться шансом, который представился, когда Янник Синнер и Карлос Алькарас на несколько месяцев выбыли из-за травм?
— Вопрос в большей степени к Саше. Может, он и сам не знает на него ответ. А может, знает, но не скажет. Но я-то уж точно этого знать не могу. Видно, что он очень много работает над собой, своей игрой и понемногу добавил во всем — в физическом плане, ментальной составляющей, стабильности. Саша всегда умел показывать хороший теннис, но в этом году он здорово сыграл на турнирах Большого шлема, где дважды победил плюс по разу был в финале и полуфинале, набрав там больше всего рейтинговых очков. За счет этого и стал первым абсолютно заслуженно.
— То, что Новак Джокович не квалифицировался в Турин, потерпев несколько неудач после титула, выигранного в Пекине, вас удивило?
— Скорее нет. Все-таки с возрастом у Новака стало чуть больше дней, когда он не показывает свой лучший теннис. Вот в Пекине у него был топовый уровень. Со мной он играл так хорошо, как, возможно, еще никогда. И за счет этого он взял там титул. Но раньше подобных турниров у Джоковича было девять из десяти, а сейчас по различным причинам ему стало тяжело держать этот уровень. Он и сам про это говорит. Тем не менее недавно в Пекине он обыграл Сашу Зверева, а в январе на Australian Open нанес Яннику Синнеру одно из трех его поражений в нынешнем сезоне.
— Вы сами себя видите в теннисе в 39 лет?
— Я всегда открыто говорю, что скорее нет, чем да. Тут многое будет зависит от физической составляющей. Мотивацию можно найти почти всегда, но ведь при этом и твое тело должно чувствовать себя соответствующим образом.
— У вас двое детей. Насколько сложно совмещать отцовские обязанности с пребыванием в теннисной элите?
— Возможно, кто-то со мной поспорит, но для человека, который хочет иметь большую семью, профессия теннисиста не идеальный вариант. Тут может помочь только понимающая жена. Поэтому большое спасибо Даше за то, что мы вместе стараемся решать все вопросы и искать в жизни правильный баланс, которого мне, наверное, не всегда хватает на корте. Недавно в Шанхае всей семьей отмечали четыре года Алисы (старшей дочери Медведева.— “Ъ”). И у меня получилось там хорошо сыграть. Да и в Алматы оба раза были все вместе. В любом случае положительные примеры в этом плане у меня есть — те же Федерер и Джокович. Они через все это проходили раньше.
— В последнее время много говорится о том, что в российском мужском теннисе практически нет перспективной молодежи. Ваш достаточно быстрый взлет в свое время тоже стал для многих неожиданным. Какие предпосылки для появления новых классных теннисистов вы считаете решающими?
— Об этом можно рассуждать не один час. Но давайте уточним: мы говорим об игроках первой десятки или, допустим, 20 россиянах в топ-300?
— О звездах вашего уровня.
— Тогда мое мнение такое. В стране, где любят теннис, когда-нибудь всегда появится талантливый человек, который добьется успеха. Самый яркий пример — Новак Джокович. Ведь он в свое время пробился в первую очередь благодаря своему таланту и самоотверженности родителей, а не помощи сербской федерации.
В России, насколько я понимаю, теннисный бум продолжается, да и традиции в нашем виде спорта есть. Поэтому я искренне уверен в том, что в течение десяти ближайших лет у нас появится следующая большая звезда. Главное, чтобы этот человек не перешел под флаг другой страны, но это уже другая тема.
Я, кстати, не согласен, что у нас совсем нет новых игроков. Недавно появился Илья Симакин (23 года, 147-я ракетка мира.— “Ъ”), который в августе и сентябре сыграл четыре подряд финала на «челленджерах» (турниры более низкого уровня по сравнению с АТР Tour.— “Ъ”), выиграв из них три. Это очень крутой результат. Допустим, я за всю свою карьеру выиграл только один «челленджер». То есть потенциал у Симакина есть. Если же говорить о массовом появлении конкурентных игроков, то тут уже важна работа национальной федерации. Допустим, во Франции, Италии, США, Австралии, то есть в тех странах, где проводятся чемпионаты Большого шлема, итоговые турниры или «мастерсы», федерации грамотно вкладывают деньги в развитие и организуют большое количество турниров. Естественно, там постоянно есть много теннисистов, которые конкурируют между собой и за счет этого растут. Ты приезжаешь на крупный турнир, встаешь на тренировку с молодым спарринг-партнером и понимаешь, что он уже сейчас играет на хорошем уровне и если захочет стать профессионалом, то будет иметь шанс.
— Сейчас молодые российские теннисисты зачастую лишены возможности систематически принимать участие в юниорских и начальных профессиональных турнирах, которые проводятся в Европе и Америке и отличаются более высоким уровнем конкуренции по сравнению с азиатскими соревнованиями. Насколько это принципиальный момент?
— Мне кажется, не очень. Важно улучшать свой уровень на тренировках и набирать рейтинговые очки. С этой точки зрения иногда даже полезнее поехать на турнир послабее, чтобы поднять рейтинг и потом на более сильных соревнованиях попадать в число сеяных, то есть быть более конкурентоспособным. Точно так же, кстати, происходит и на уровне АТР. Некоторые турниры одинаковых категорий бывают разными по составу участников, но очки на них одинаковые. Просто надо везде стараться играть как можно лучше.