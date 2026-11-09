Московское «Динамо» временно отстранило главного тренера Леонида Тамбиева

После выездного матча с нижегородским «Торпедо», в котором «Динамо» уступило со счетом 3:4, Леонид Тамбиев вступил в перепалку с болельщиками столичного клуба. Специалист сказал, что недовольные фанаты «подрывают авторитет тренера» и «очень некрасиво себя ведут». Также он заявил, что болельщики «могут не ездить» на гостевые матчи команды.