Московское «Динамо» временно отстранило главного тренера Леонида Тамбиева
Хоккейный клуб «Динамо» временно отстранил от должности главного тренера Леонида Тамбиева. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Исполнять обязанности главного тренера будет Олег Ореховский. В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский клуб в гостях сыграет против петербургского СКА.
Леонид Тамбиев занял пост главного тренера «Динамо» в апреле 2026 года. В текущем сезоне КХЛ команда потерпела 16 поражений в 26 матчах. С 25 очками москвичи идут на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
После выездного матча с нижегородским «Торпедо», в котором «Динамо» уступило со счетом 3:4, Леонид Тамбиев вступил в перепалку с болельщиками столичного клуба. Специалист сказал, что недовольные фанаты «подрывают авторитет тренера» и «очень некрасиво себя ведут». Также он заявил, что болельщики «могут не ездить» на гостевые матчи команды.