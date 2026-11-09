Возобновлено рассмотрение дела красноярского экс-депутата Александра Глискова
В Красноярске 9 ноября состоялись предварительные слушания по уголовному делу бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова. Оно рассматривается в Центральном районном суде.
Александру Глискову инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как указывается в материалах следствия, в 2017 году депутат (возглавлял в Заксобрании фракцию ЛДПР) через посредника требовал у заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (в собственности региона) взятку в размере 5 млн руб., обещая ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Согласно материалам дела, ранее Александр Глисков представлял должностным лицам органов исполнительной власти Красноярского края и СМИ негативную информацию о деятельности компании и требовал уволить ее руководителей.
Александр Глисков был задержан 1 ноября 2023 года. В октябре 2024 года Центральный райсуд вынес ему обвинительный приговор, назначив 10 лет строгого режима и штраф в размере 10 млн руб. Отбывать наказание политика направили в красноярскую ИК-17.
Защита обжаловала вынесенный приговор, требуя признать экс-депутата невиновным, после чего в 2025 году кассационная судебная инстанция направила дело на новое рассмотрение. В феврале 2026 года Красноярский краевой суд отменил приговор и вернул дело Александра Глискова в прокуратуру. При этом суд изменил политику меру пресечения на домашний арест, а в сентябре отпустил его на свободу с сохранением ряда ограничений.
Новое обвинительное заключение было утверждено Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в октябре нынешнего года и направлено в суд. По информации защиты Александра Глискова, за основу было взято прежнее обвинение с изменением только датировки инкриминируемых эпизодов. На заседании 9 ноября защита, сославшись на выявленные, по ее мнению, в обвинении противоречия, просила судью вернуть дело в прокуратуру, но ходатайство было отклонено, сообщили представители обвиняемого.
Начало судебного разбирательства по новому уголовному делу Александра Глискова назначено на 23 ноября.