Возобновлено рассмотрение дела красноярского экс-депутата Александра Глискова

Новое обвинительное заключение было утверждено Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в октябре нынешнего года и направлено в суд. По информации защиты Александра Глискова, за основу было взято прежнее обвинение с изменением только датировки инкриминируемых эпизодов. На заседании 9 ноября защита, сославшись на выявленные, по ее мнению, в обвинении противоречия, просила судью вернуть дело в прокуратуру, но ходатайство было отклонено, сообщили представители обвиняемого.