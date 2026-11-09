«Для нас несчастный случай — умереть в постели»

«Что ж, им повезло погибнуть с самим Мермозом»,— сказали его друзья-пилоты. Жану Мермозу было всего 35. Он принадлежал к поколению, для которого небо было новой территорией, которую предстояло освоить,— к тем, кто превратил авиацию из рискованного приключения в средство связи между континентами. Его имя стало легендой еще при жизни, а исчезновение только укрепило этот миф.