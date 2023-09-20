Песков: нет оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе в настоящий момент нет. О том, что Азербайджан проводит этнические чистки армян в непризнанной республике, ранее говорил премьер Армении Никол Пашинян, комментируя начало «антитеррористической операции» азербайджанских войск.

«Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность»,— сказал пресс-секретарь в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Вчера, 19 сентября, азербайджанские власти заявили, что начали «антитеррористическую операцию» в Нагорно-Карабахской республике. По данным Армении, в результате обстрелов погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Российская сторона утверждает, что миротворцы РФ за сутки эвакуировали больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.— дети.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Эрдни Кагалтынов