Пашинян: Армения не участвовала в подготовке заявления о перемирии в Карабахе

Премьер-министр Армении Никола Пашишян заявил, что армянская сторона не участвовала в формировании заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, текст которого был подготовлен при посредничестве российских миротворцев. Минобороны Азербайджана сообщало о договоренности приостановить военные действия с 13:00 (12:00 мск), власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По данным Минобороны РФ, российские миротворцы участвовали в согласовании договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Пашинян уточнил, что Армения принимает к сведению решение властей НКР и «продолжит следить за развитием событий». «Республика Армения не участвовала в (подготовке.— "Ъ") подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений»,— рассказал премьер Армении в ходе обращения к нации (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что Армения ознакомилась с текстом договоренности о перемирии, и обратил внимание, что в нем «упоминаются ВС Армении, говорится о выводе остатков подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха». «Этот факт для нас не очень понятен в условиях, когда мы неоднократно говорили, что с августа 2021 года Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе»,— отметил Никол Пашинян.

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что остановит операцию, если армянские военные сложат оружие. Минобороны Армении настаивает, что в Карабахе не было армянской армии. По данным Еревана, в результате обстрелов в НКР погибли 32 человека.

Подробности — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лаура Кеффер