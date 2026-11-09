Почему Nvidia начала проверку в отношении Дженсена Хуанга?
Обзор зарубежной прессы
Американская Nvidia начала внутреннее расследование в отношении своего гендиректора Дженсена Хуанга. Ранее миллиардер признался в супружеской измене. Его любовницу власти США подозревают в работе на китайскую разведку. Впервые о романе Хуанга СМИ сообщили в октябре. По их данным, предприниматель завел отношения с топ-менеджером сингапурской технокомпании Megaspeed. У девушки китайское гражданство, а американские службы разведки допустили, что она могла быть завербована Пекином. Дженсен Хуанг заявил, что готов содействовать расследованию Nvidia — им займется отдельно созданный комитет из независимых директоров. Сам Хуанг при этом сохранит свой пост главы корпорации. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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До того, как Дженсен Хуанг публично признался в неверности жене, письмо от главы Nvidia получили сотрудники компании, пишет Associated Press. Предприниматель извинился перед семьей и коллегами, отметив, что берет на себя полную ответственность за свои действия. «Руководство Nvidia — привилегия всей моей жизни»,— цитирует письмо агентство. «Моя обязанность — служить вам и быть достойным вашего доверия, с чем я не справился». У совета директоров компании пока нет оснований полагать, что была нарушена национальная безопасность или коммерческая тайна, однако в ходе проверки они изучат всю доступную информацию.
Ключевым в расследовании СМИ называют тесные отношения Дженсена с однофамилицей Элис Хуанг — гражданкой Китая и закупщицей микросхем, напоминает Associated Press. Американские службы установили, что девушка передавала информацию напрямую в Пекин. Впрочем, в письме главы Nvidia имя Элис и её связи с КНР не упоминались.
В китайском интернете об Элис Хуанг известно немного, отмечает The New York Times. Согласно открытым источникам, она работала телерепортером, а позже перебралась в штат крупных китайских банков. Затем присоединилась к шанхайскому фонду, который имеет связи с состоятельными инвесторами и местными технологическими компаниями.
В 2023-м девушку указали управляющим директором только что созданной фирмы Megaspeed. Она зарегистрирована в Сингапуре. Правительство США начало подозревать компанию в закупке и переброске чипов Nvidia в Китай, а год назад установило за Элис Хуанг слежку.
По мере того, как Megaspeed приобретала чипы, предпринимательница стала проводить больше времени с Дженсеном Хуангом. По данным газеты, в 2024-м их заметили в баре Тайбэя после местной технологической выставки. Они пили виски вместе с другими топ-менеджерами. Год спустя ужинали в тайваньском ресторане — СМИ запечатлели, как Элис целует главу Nvidia в щеку и стоит позади него.
По словам источников Financial Times, знакомых с расследованием, американская разведка убедилась, что Дженсена и Элис связывали романтические отношения. И допустила, что миллиардер мог быть завербован Министерством государственной безопасности Китая. МИД страны назвал безосновательной клеветой заявления о китайском шпионаже в деле главы Nvidia.
Расследование в отношении Хуанга прокомментировал и Дональд Трамп — он отметил, что не слышал о каких-либо плохих поступках, которые совершал миллиардер. Американский президент добавил, что хотел бы включить главу Nvidia в состав своей делегации для будущей поездки в Азию.