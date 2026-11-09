Почему Nvidia начала проверку в отношении Дженсена Хуанга?

По мере того, как Megaspeed приобретала чипы, предпринимательница стала проводить больше времени с Дженсеном Хуангом. По данным газеты, в 2024-м их заметили в баре Тайбэя после местной технологической выставки. Они пили виски вместе с другими топ-менеджерами. Год спустя ужинали в тайваньском ресторане — СМИ запечатлели, как Элис целует главу Nvidia в щеку и стоит позади него.