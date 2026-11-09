«Успех кинопроекта пока вызывает сомнения»
Дмитрий Гронский — о премьере фильма «Мазерати» и новых концепт-карах
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Грядущей зимой на экраны кинотеатров выйдет красочный итало-американский художественный фильм «Мазерати». В России его премьера намечена на 3 декабря. Лента рассказывает, как создавалась одна из самых знаменитых итальянских автомобильных марок. А 10 декабря Maserati планирует представить в Модене, где расположена штаб-квартира компании, два новых концепт-кара, которые зададут направление дизайна для будущих моделей: кроссовера Levante и седана Quattroporte. Совпадение? Не думаю.
Еще вождь мирового пролетариата говорил, что важнейшим из искусств для нас является кино. Поэтому очевидно, что успешный фильм про автомобильную марку — хороший маркетинговый инструмент, добавляющий интерес и к бренду, и к его новым моделям. А вот успех кинопроекта пока у многих вызывает сомнения.
Бобби Мореско, режиссер фильма «Мазерати», четыре года назад уже снимал байопик на автомобильную тему. Картина «Ламборгини: Человек-легенда» получилась откровенно слабой. Это признали и критики, и массовый зритель. Посмотрим, что получится на этот раз. Тем более что в касте фильма задействованы звезды мировой величины: Аль Пачино, Джессика Альба и Энтони Хопкинс. А для съемок построили порядка 60 реплик исторических гоночных машин, то есть в 10 раз больше, чем их было создано для «Битвы моторов» — фильма, который сейчас ставит рекорды в кинопрокате.
Что касается декабрьских концепт-каров, то на них компания Maserati возлагает большие надежды. Кроссовер Levante появился 10 лет назад и был призван конкурировать с такими автомобилями, как Porsche Cayenne, но был снят с производства в 2024 году из-за небольшого спроса. Сейчас будет попытка номер два. Последнее поколение Maserati Quattroporte покинуло конвейер годом раньше. Кстати, по инсайдерской информации, новый Quattroporte будет не седаном, а чем-то средним между шутинг-брейком и кроссовером. Как оно будет на самом деле — увидим ровно через месяц.