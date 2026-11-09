«Успех кинопроекта пока вызывает сомнения»

Бобби Мореско, режиссер фильма «Мазерати», четыре года назад уже снимал байопик на автомобильную тему. Картина «Ламборгини: Человек-легенда» получилась откровенно слабой. Это признали и критики, и массовый зритель. Посмотрим, что получится на этот раз. Тем более что в касте фильма задействованы звезды мировой величины: Аль Пачино, Джессика Альба и Энтони Хопкинс. А для съемок построили порядка 60 реплик исторических гоночных машин, то есть в 10 раз больше, чем их было создано для «Битвы моторов» — фильма, который сейчас ставит рекорды в кинопрокате.