Алиев назвал Блинкену условия завершения «антитеррористической операции»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Баку остановит «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, если армянские военные сложат оружие. Минобороны Армении настаивает, что в Карабахе нет формирований армянской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба господина Алиева, администрация президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахе, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции. Однако они отказывались, утверждает азербайджанская сторона.

«В ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан был вынужден начать «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе «для пресечения провокационных и подстрекательских действий армянской стороны». Среди таких действий он назвал закладку мин диверсионно-разведывательной группой армянских сил в Карабахе, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрел подразделений азербайджанской армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.

Под армянскими вооруженными силами Азербайджан подразумевает и собственную армию Нагорно-Карабахской республики (НКР). В Ереване же разделяют армию НКР и армию Армении. При этом Армения является гарантом безопасности НКР и официально оказывает республике военную помощь согласно Бишкекскому протоколу от 1994 года.

В разговоре с президентом Азербайджана Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Госсекретарь США призвал к достижению прекращения огня и заявил, что США поддерживают прямой диалог между Азербайджаном и представителями армянского населения Карабаха.

О начале «антитеррористической операции» в Карабахе Минобороны Азербайджана объявило 19 сентября. К вечеру Азербайджан сообщил о захвате 60 позиций Армении. Минобороны Азербайджана говорит, что наносит удары только по военным целям. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что из-за обстрелов Азербайджана погибли семь мирных жителей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».