Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Алиев назвал Блинкену условия завершения «антитеррористической операции»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Баку остановит «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, если армянские военные сложат оружие. Минобороны Армении настаивает, что в Карабахе нет формирований армянской армии.

Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ильхам Алиев

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба господина Алиева, администрация президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахе, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции. Однако они отказывались, утверждает азербайджанская сторона.

«В ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан был вынужден начать «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе «для пресечения провокационных и подстрекательских действий армянской стороны». Среди таких действий он назвал закладку мин диверсионно-разведывательной группой армянских сил в Карабахе, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрел подразделений азербайджанской армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.

Под армянскими вооруженными силами Азербайджан подразумевает и собственную армию Нагорно-Карабахской республики (НКР). В Ереване же разделяют армию НКР и армию Армении. При этом Армения является гарантом безопасности НКР и официально оказывает республике военную помощь согласно Бишкекскому протоколу от 1994 года.

В разговоре с президентом Азербайджана Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Госсекретарь США призвал к достижению прекращения огня и заявил, что США поддерживают прямой диалог между Азербайджаном и представителями армянского населения Карабаха.

О начале «антитеррористической операции» в Карабахе Минобороны Азербайджана объявило 19 сентября. К вечеру Азербайджан сообщил о захвате 60 позиций Армении. Минобороны Азербайджана говорит, что наносит удары только по военным целям. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что из-за обстрелов Азербайджана погибли семь мирных жителей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Фотогалерея

Последствия обстрела Нагорного Карабаха

Предыдущая фотография
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 8

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...