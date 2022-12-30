МИД эпохи Цинь

Новым главой МИД Китая стал посол республики в США, кадровый дипломат Цинь Ган. В некоторой степени его назначение не было неожиданностью, поскольку еще в октябре господин Цинь вошел в состав Центрального комитета (ЦК) по итогам XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Уже тогда в Пекине заговорили о том, что попадание в ЦК сигнализирует о скором возвращении дипломата в Пекин. Его командировка в Вашингтон оказалась недолгой — всего 17 месяцев. На днях он опубликовал статью в журнале The National Interest, по которой можно судить, каким новоиспеченный министр иностранных дел видит мир. В ней он призвал США не делить страны на демократии и автократии, а затронув российско-украинский конфликт, заверил, что «в войнах нет победителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новый глава МИД КНР Цинь Ган Фото: XINHUA / AFP Бывший глава МИД КНР Ван И Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Новый глава МИД КНР Цинь Ган Фото: XINHUA / AFP Бывший глава МИД КНР Ван И Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Под занавес 2022 года в китайском МИДе произошла важная перестановка. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в пятницу, 30 декабря, решил назначить новым главой внешнеполитического ведомства посла КНР в США Цинь Гана. Еще в октябре на XX съезде КПК 56-летний дипломат вошел в состав ЦК партии. Это сразу же породило толки, что скоро его, видимо, вернут в Пекин. Для МИДа господин Цинь — человек отнюдь не новый, а в его дипломатической карьере было немало знаковых постов. С 2005 по 2010 год он работал официальным представителем МИД КНР, после отправился послом в Великобританию, с 2011 по 2015 год был директором департамента информации и печати внешнеполитического ведомства, а затем до 2018-го возглавлял департамент протокола.

Серьезный взлет случился в сентябре 2018-го, когда Цинь Ган стал заместителем министра иностранных дел. На этой должности он проработал до июля 2021-го, после чего отправился в командировку в Вашингтон. Послом в Штатах дипломат отслужил 17 месяцев и был достаточно активен. За четыре дня до назначения, 26 декабря, за его авторством в американском журнале The National Interest вышла статья, которую теперь, пожалуй, стоит воспринимать не как мнение китайского посла в США, а как краткое описание взглядов и устремлений нового министра иностранных дел.

В этом материале господин Цинь напомнил, что на XX съезде руководство КНР подтвердило приверженность «поддержанию мира во всем мире и содействию общему развитию». По его словам, Китай смотрит на мир «как на сообщество с общим будущим», а рост и развитие его страны говорят об «усилении силы мира, а не растущей державы, готовой “нарушить статус-кво”, как говорят некоторые».

В статье дипломат заверил, что все напряженности, в которые так или иначе был вовлечен Пекин, возникли вовсе не по вине Китая, а стали происками внешних сил.

Например, ситуацию вокруг Тайваня спровоцировали «сепаратисты» и эти самые «внешние силы». А кризис в Восточно-Китайском море из-за спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао по-китайски) развязала Япония десять лет назад, считает господин Цинь. Что же касается приграничных споров между Китаем и Индией, то «обе стороны готовы облегчить ситуацию и совместно защищать мир вдоль своих границ», обрисовал дипломат контуры китайского взгляда на кризисы вокруг КНР.

Отдельный абзац Цинь Ган посвятил украинскому кризису. «Хотя происходящее там вызывает глубокую печаль, оно позволяет нам извлечь некоторые важные уроки: в конфликтах и войнах нет победителей, у сложной проблемы нет простого решения, конфронтации между крупными странами следует избегать»,— пояснил дипломат. По его словам, сегодня неотложная задача — это содействовать мирным переговорам между Россией и Украиной, а также диалогу между США, ЕС, НАТО и РФ. «В долгосрочной перспективе люди должны осознать, что основывать собственную безопасность на незащищенности других стран не получится — необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую систему безопасности. Другого выбора, кроме этого, нет»,— заверил господин Цинь.

По его словам, мир сейчас подошел к такой черте, когда выбор стоит между дальнейшим вступлением «в новый дивный век» и движением «по проторенному пути прошлого столетия». И чтобы идти к новому, а не цепляться за старое, необходимо смотреть на мир как «на сообщество с общим будущим», не противопоставлять демократии автократиям и стремиться к открытости и сотрудничеству.

«Различия между Китаем и Соединенными Штатами — в истории, культуре, социальной системе и пути развития, скорее всего, сохранятся и через 100 лет. Но, как жители одного мира, мы должны и можем слушать друг друга, сокращать разрыв в восприятии мира и искать способ ладить, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве»,— заключил дипломат.

69-летний Ван И, занимавший пост министра иностранных дел Китая с 2013 года, в октябре остался в ЦК КПК и, как ожидается, в скором времени пойдет на повышение, сохранив одну из ведущих ролей в китайской внешней политике.

Алексей Забродин