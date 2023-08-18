Трех союзников теперь многое связывает

Лидеры США, Японии и Южной Кореи создадут «горячую линию» связи в экстренных ситуациях, а собираться на саммиты будут раз в год. Таковы в числе прочих итоги трехсторонней встречи на высшем уровне, состоявшейся в пятницу в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции американских президентов. Среди главных тем — ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР, а также сдерживание Китая. Пекин и Москва уже раскритиковали США и их союзников за попытки «привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден (слева) принимает президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Президент США Джо Байден (слева) принимает президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

В пятницу утром премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на двух вертолетах прилетели в Кэмп-Дэвид, где их уже ждал американский лидер Джо Байден. Участники саммита встретились на лужайке перед зданием примерно в 11:30 по местному времени и недолго попозировали перед фото- и видеокамерами. Президент Байден был в приподнятом настроении, то и дело улыбался, похлопывал по плечам своих гостей из Японии и Южной Кореи. Все вопросы журналистов три лидера проигнорировали.

Впрочем, незадолго до этого о повестке саммита и его значимости рассказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он, в частности, заверил: на встрече будет сформирована «основа, которая сделает это партнерство долговечным». А в Госдепартаменте США заранее заявили, что саммит откроет «новую главу в трехсторонних отношениях и подтвердит прочные дружеские узы и нерушимые альянсы между Соединенными Штатами и Японией, а также Соединенными Штатами и Республикой Корея».

Символично было уже хотя бы то, что Фумио Кисиду и Юн Сок Ёля приняли в Кэмп-Дэвиде. Официальных встреч с иностранными лидерами в этой загородной резиденции президента США не было аж с 2015 года.

В ходе брифинга для журналистов высокопоставленный представитель американской администрации на условиях анонимности напомнил, что Кэмп-Дэвид, где проходило немало исторически значимых переговоров, «долгое время символизировал собой безусловное примирение, дружбу и новые начинания».

Что касается «безусловного примирения», то тут можно вспомнить о многолетнем периоде охлаждения в отношениях Японии и Южной Кореи. Споры велись по многим вопросам — в частности, касавшимся времен оккупации Японией Корейского полуострова. Между тем перед лицом ракетных угроз со стороны Пхеньяна и укрепления КНР соседи отложили в сторону исторические распри, сконцентрировавшись на более глобальной повестке. Свой вклад в это внесли лично президент Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен, не раз встречавшиеся с партнерами в разных форматах. «За прошедшие годы мы перешли от решения сложных и деликатных вопросов, связанных с историей отношений, ко все более амбициозной и позитивной повестке дня»,— отмечал в этой связи господин Блинкен.

Что же касается «новых начинаний», то их на саммите оказалось в избытке.

В частности, заранее стало известно, что по итогам встречи для лидеров трех стран будет создана «горячая линия», пользоваться которой они смогут «в моменты кризисов и неопределенности».

При этом сами трехсторонние саммиты, которые до сих пор время от времени проводились на полях различных международных мероприятий, станут ежегодными — как и встречи на всех других «значимых уровнях».

Представители администрации США также анонсировали укрепление оборонного сотрудничества («вызов любой из стран будет считаться вызовом всем»), углубление координации в сфере противоракетной обороны, улучшение обмена разведданными, «новые инициативы в области экономической и энергетической безопасности (включая механизм предупреждения о сбоях в цепочках поставок)». Кроме того, по словам Джейка Салливана, был разработан «рассчитанный на много лет план военных учений во всех сферах: воздушной, наземной, морской, подводной, кибер- и так далее».

По вопросу о том, от кого исходят основные угрозы, разногласий среди участников саммита нет.

Во-первых, в Кэмп-Дэвиде обсуждалась Северная Корея. Накануне саммита координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал в интервью агентству Kyodo News, что президент Байден неоднократно предлагал лидеру КНДР Ким Чен Ыну проведение встречи и начало диалога без предварительных условий и до сих пор предложение остается в силе. Но, как отметил господин Кирби, Вашингтон так и не получил положительного ответа, и с учетом этого участники трехстороннего саммита решили сосредоточиться на обсуждении возможностей для усиления сдерживания Пхеньяна. Джейк Салливан подтвердил, что лидеры настроены на углубление «сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе перед лицом провокаций со стороны Северной Кореи».

Накануне СМИ сообщали о возможной подготовке Пхеньяном нового запуска межконтинентальной баллистической ракеты. А в пятницу генштаб Корейской народной армии сообщил, что днем ранее, 17 августа, стратегические самолеты-разведчики США нарушили воздушное пространство КНДР и покинули место разведки только после сопровождения северокорейскими истребителями.

Кстати, в четверг США — действующие председатели Совбеза ООН — созвали заседание, посвященное КНДР (точнее, ситуации там с правами человека). Российская сторона связала это именно с усилиями Вашингтона по укреплению влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания «не более чем циничной и лицемерной попыткой США и их союзников продвинуть собственную политическую повестку, нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе». Дипломат обрушился на США, Японию и Южную Корею с критикой за так называемую концепцию «расширенного сдерживания», в рамках которой военная активность этих трех стран в регионе постоянно усиливается. «Одна из основных тенденций — все более масштабный характер учений и наращивание взаимодействия в военной сфере»,— отметил Дмитрий Полянский.

С этой позицией на заседании согласился и представитель Китая — страны, сдерживание которой стало второй важной темой встречи в Кэмп-Дэвиде. Трехсторонний саммит китайские дипломаты тоже подвергли критике. «Попытка объединиться в разного рода круги и небольшие группы, чтобы привнести блоковую конфронтацию и военные группировки в Азиатско-Тихоокеанский регион, непопулярна и неизбежно привлечет внимание и противодействие со стороны стран региона»,— заявил в пятницу представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, призвав не превращать регион в арену для геополитической конкуренции.

Павел Тарасенко; Екатерина Мур, Вашингтон