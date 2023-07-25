Министр в Китае больше не министр

В руководстве Китая произошла громкая отставка. Цинь Гана, возглавившего МИД КНР накануне Нового года, во вторник сняли с должности на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В кресло главы МИДа вернулся прежний министр, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Уход Цинь Гана произошел через месяц после его исчезновения из публичного пространства, породившего лавину слухов о причинах отсутствия. В то время как Пекин хранит молчание о том, почему ушел Цинь Ган, возвращение в кресло главы МИДа политического тяжеловеса Ван И призвано сохранить устойчивость китайской внешней политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу МИД Китая Цинь Гана (слева), пробывшего на своем посту немногим более полугода, сменил бывший обладатель этого кресла Ван И, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК и член Политбюро

Фото: Amr Nabil / AP Главу МИД Китая Цинь Гана (слева), пробывшего на своем посту немногим более полугода, сменил бывший обладатель этого кресла Ван И, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК и член Политбюро

Фото: Amr Nabil / AP

В истории о том, куда исчез Цинь Ган, который в последний раз появился на публике 25 июня (тогда он встречался в Пекине с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, а также с главами МИД Шри-Ланки и Вьетнама), появился новый поворот. Еще во вторник утром, отвечая на вопрос о возможном назначении нового министра, представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что ей об этом ничего не известно. И добавила: в любом случае дипломатическая активность Китая не прерывается. При этом уже через несколько часов новость об отставке Цинь Гана появилась на лентах информагентств.

Как сообщило агентство «Синьхуа», Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) во вторник сместил Цинь Гана с должности министра. Причину при этом не обнародовали.

На той же 4-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва в должности главы МИДа был вновь утвержден прежний министр Ван И. Он покинул это кресло в декабре прошлого года, но продолжал считаться главным китайским дипломатом, возглавляя канцелярию комиссии по иностранным делам ЦК КПК и оставаясь в Политбюро.

Во время отсутствия Цинь Гана именно Ван И отправился в Джакарту на мероприятия по линии АСЕАН, где среди прочего встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. КНР тогда должен был представлять Цинь Ган, однако в последний момент в МИД КНР сообщили, что он не поедет в Индонезию «по состоянию здоровья». В дальнейшем тема внезапно ухудшившегося здоровья 57-летнего Цинь Гана — одного из самых молодых и активных представителей китайского руководства — больше нигде не всплывала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МИД КНР после короткого перерыва вновь возглавил Ван И (слева)

Фото: AP Photo / Michael Sohn / Anadolu Agency / Getty Images МИД КНР после короткого перерыва вновь возглавил Ван И (слева)

Фото: AP Photo / Michael Sohn / Anadolu Agency / Getty Images

В разные годы Цинь Ган служил послом в Вашингтоне и Лондоне, а в 2018–2021 годах был заместителем министра иностранных дел. Комментируя назначение Цинь Гана главой МИДа, эксперты говорили о необходимости нормализации отношений с США. Такую задачу председатель КНР Си Цзиньпин поставил после встречи с президентом США Джо Байденом, состоявшейся в ноябре прошлого года. Цинь Ган, входивший в круг конфидентов Си Цзиньпина и обладавший немалым опытом работы на западном направлении, выглядел идеальной кандидатурой для достижения поставленной цели.

Никто не мог предположить, что взошедшая на китайском политическом небосклоне звезда Цинь Гана погаснет столь загадочно и быстро, оставив после себя лавину версий (см. “Ъ” от 24 июля).

«Из объяснений происшедшего — только слухи. В реальности все может быть, например, из-за того, что Цинь Ган слишком сблизился с деловыми кругами США, пока работал в Америке, или попытался обрести чуть большую самостоятельность, чем полагается»,— предположил в беседе с “Ъ” китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. И добавил: «На России это никак не отразится, так как политическая линия взаимоотношений выстраивается не в МИД КНР, а в Политбюро ЦК, а оно незыблемо».

Сергей Строкань