Чем Тайвань не Украина

Президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Тайваню на сумму $345 млн, часть которой будет впервые направлена острову из американских оборонных резервов. Этому решению, которое в Пекине назвали попыткой превратить Тайвань в «оружейный склад», предшествовало проведение на острове ежегодных военных учений «Ханьгуан», в ходе которых впервые отрабатывались сценарии отражения агрессии КНР с учетом опыта конфликта на Украине. Вашингтон и Тайбэй спешат сыграть на опережение и вынудить Пекин исключить возможность вторжения на Тайвань. Как заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, Пекин пока не решил, добиваться ли воссоединения с Тайванем силовым путем.

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Фото: Chiang Ying-ying / AP Военные Тайваня во время учений

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Решение предоставить новый пакет военной помощи Тайваню, в который войдут переносные зенитные ракетные комплексы, ракеты и средства разведки, президент Байден обнародовал в конце прошлой недели.

«Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я поручаю госсекретарю выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню»,— говорится в заявлении Джо Байдена.

Комментируя решение главы Белого дома, телеканал ABC со ссылкой на источники сообщает, что военная помощь Тайваню будет впервые выделена из резервов Минобороны США.

Реагируя на новый шаг Вашингтона, посольство КНР в США распространило заявление, призывающее США прекратить поставлять оружие Тайваню и не создавать условия, ведущие к росту напряженности в Тайваньском проливе. С отдельным предупреждением в адрес правящей в Тайбэе Демократической прогрессивной партии, которая при поддержке США спешит, по китайским формулировкам, превратить Тайвань в «минный остров» и «оружейный склад», выступил и официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он заявил, что вмешательство извне является самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также наибольшим вызовом для жителей Тайваня.

Ранее, в конце июня, Госдеп США одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на $440 млн. Как заявил после этого председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По его словам, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и технике, которая может наносить удары по морским целям с земли.

Кроме того, США рассматривают возможности изменения мест базирования своего контингента в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы заранее подготовиться к конфликту с Китаем.

На этом фоне гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наращивают количество ракет средней дальности DF-17 возле Тайваня. По данным Пентагона, DF-17 способны поражать цели на расстоянии от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. км. По оценке экспертов, их перехват — крайне сложная задача.

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Учитывая оказываемую США военную помощь Украине и необходимость распечатать запасы американского оружия для выполнения последнего решения президента Байдена по Тайваню, министр обороны США Ллойд Остин был вынужден объясняться по вопросу о том, не создаст ли необходимость действовать на два фронта проблемы для самих США. «Что касается вопроса, создадут ли риск поставки средств ПВО, которые мы планируем передать Тайваню, для наших усилий по поддержке Украины? Короткий ответ: нет. Работа, которую мы осуществляем по поддержке Украины,— это международные усилия. Ежемесячно мы собираем около 50 стран, чтобы провести оценку того, что необходимо Украине»,— заявил глава Пентагона. «Мы остаемся приверженными тому, чтобы обеспечить их средствами для защиты себя. Это оборонительные возможности, и они не ставят под удар ничего из того, что мы делаем по поддержке Украины»,— добавил министр обороны США.

В свою очередь, как заявил глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн, Тайвань не собирается перепродавать США списанные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk и ракеты к ним для последующей отправки на Украину. По его словам, эти вооружения будут утилизированы.

Ранее тайваньские СМИ сообщали, что США якобы намерены выкупить у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет к ним, чтобы отправить на Украину для усиления ПВО ВСУ.

Поясним, что армия Тайваня 29 июня официально сняла с вооружения ЗРК производства американской компании Raytheon Technologies. ЗРК Hawk впервые были поставлены острову в 1960 году и были задействованы в более чем 40 военных учениях.

Все более частые попытки моделировать ситуацию вокруг Тайваня с учетом опыта украинского конфликта, а также состояния военно-технического сотрудничества Вашингтона и Киева нашли свое проявление в завершившихся на Тайване в конце июля ежегодных военных учениях «Ханьгуан». Проходящие с 1984 года на море, в воздухе и на суше учения в этом году стали уже 39-ми по счету и проводились в два этапа — с 15 по 19 мая и с 24 по 28 июля. Их главной задачей стала проверка способности вооруженных сил Тайваня сдерживать «полномасштабное вторжение», а также осуществлять «морские перехваты для противостояния НОАК в попытке блокировать остров».

Как сообщило Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источники в военном ведомстве, в ходе учений вооруженные силы Тайваня «использовали опыт российско-украинского вооруженного конфликта», отрабатывая обеспечение беспрерывности работы командных пунктов в условиях атаки со стороны противника. В ходе учений также отрабатывалась схема по переносу штаба командования в резервные командные пункты на острове.

Активные усилия по наращиванию военных мускулов Тайваня и превращению его в неприступную крепость связаны с планами США сыграть на опережение и вынудить Пекин не рассматривать силовой сценарий воссоединения с Тайванем.

Как заявил, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, директор ЦРУ Уильям Бёрнс, китайские власти не уверены в успехе потенциальной военной операции против Тайваня и не приняли решения, проводить ее или нет. «Я считаю, что на сегодняшний день президент Си и командование Народной освободительной армии Китая сомневаются, что они смогут провести успешное полномасштабное вторжение на Тайвань с приемлемыми для них затратами»,— заявил Уильям Бёрнс. По словам главы ЦРУ, сомнения китайского руководства усилила российская военная спецоперация на Украине, за которой, по его словам, «ни один иностранный лидер не следит с большим вниманием, чем Си».

Сергей Строкань