США огораживают чувствительные технологии «забором»

Власти США увеличивают число мер, ограничивающих технологическое сотрудничество с Китаем. Новый указ президента страны Джо Байдена дает право Минфину США запрещать инвестиции американских граждан и контролируемых ими компаний в чувствительные высокотехнологичные сектора Китая, Гонконга и Макао. Пока речь идет о микроэлектронике и производстве полупроводников, о квантовых технологиях и технологиях искусственного интеллекта, но предполагается, что перечень может быть расширен. Новые меры дополнят ранее введенные ограничения на экспортные поставки в КНР и на входящие инвестиции из этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти США опасаются, что без ограничения американских инвестиций в китайские чувствительные технологии их собственные могут вылететь в трубу

Фото: Ding Lei / Xinhua / AFP Власти США опасаются, что без ограничения американских инвестиций в китайские чувствительные технологии их собственные могут вылететь в трубу

Фото: Ding Lei / Xinhua / AFP

Белый дом объявил об ужесточении контроля за связанными с США инвестициями в технологические сектора Китая — согласно указу президента Джо Байдена, ограничения коснутся вложений в микроэлектронику и производство полупроводников, квантовые технологии и технологии искусственного интеллекта. В администрации президента указали, что меры направлены на защиту национальной безопасности и технологий, критически важных для следующего поколения военных инноваций.

Ограничения введены по принципу «маленький двор с высоким забором» (small yard, high fence), говорится в заявлении.

Указ позволяет Минфину США и другим ведомствам устанавливать режим контроля за трансакциями американских граждан в названных секторах в странах, «вызывающих обеспокоенность» (речь идет о Китае, Гонконге и Макао). Это необходимо, чтобы «предотвратить возможность эксплуатации» американских инвестиций, которые способствуют успешному развитию чувствительных технологий. Такие технологии могут поспособствовать созданию сложных систем вооружений и вести к разрушению криптографической защиты (квантовые вычисления), заявили в администрации. Предполагается, что Минфин США и другие ведомства определят, какие именно трансакции в этих секторах будут попадать под уведомительный порядок, а какие будут полностью запрещены. Подобный режим станет обязательным для всех граждан США, а также для контролируемых ими иностранных компаний.

Сейчас ограничения касаются экспорта высокотехнологичной продукции в КНР, а также входящих китайских инвестиций (для них внедрен специальный «скрининг»), также для десятков китайских компаний ограничен доступ к американскому финансовому рынку. Контроль за вложениями усилит экспортные ограничения, при этом для вложений в бумаги, торгуемые на бирже, могут быть сделаны исключения.

В китайском МИДе уже обвинили американскую сторону в навязывании «технологической гегемонии» и предупредили, что принятые решения нанесут вред глобальным цепочкам добавленной стоимости. Заявлено, что Китай будет «решительно» защищать свои интересы, но не сказано о принятии каких-либо ответных мер. Заметим, что указ принят после визита главы Минфина Джанет Йеллен в Китай в начале июля, по итогам которого она заявила о намерении придерживаться «здоровой конкуренции с возможностью защищать свои интересы, а не линии на разъединение экономик».

В Еврокомиссии заявили, что проанализируют запрет США на инвестиции в чувствительные сектора, так как это затрагивает и экономическую безопасность стран ЕС.

Опубликованная комиссией в июне стратегия обеспечения экономической безопасности, направленная на поддержку технологического развития за счет внедрения новых защитных мер, впрочем, также предполагает возможность введения ограничений в отношении потоков капитала — помимо «стресс-теста» критически важных цепочек поставок, в ЕК тогда предложили усилить контроль не только за входящими, но и за исходящими инвестициями, в первую очередь в технологии двойного назначения. Эти меры, как полагают в комиссии, должны снизить зависимость от стран, которые потенциально могут использовать экономические связи в политических целях, наращивать же торговлю Еврокомиссия обещала лишь со странами, разделяющими обеспокоенности ЕС.

Татьяна Едовина