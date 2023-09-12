ЕК смягчила запрет на ввоз личных вещей россиян в страны ЕС

Еврокомиссия (ЕК) пересмотрела свои рекомендации для стран—членов Евросоюза о том, как им следует применять запрет на ввоз из России некоторых товаров, попадающих под санкции. В разъяснении ЕК от 8 сентября под полный запрет на ввоз в страны ЕС подпадали товары личного пользования, включая одежду и средства гигиены.

В приложении XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014 (.pdf) говорится, что национальные таможенные органы должны продолжить применять запрет в отношении товаров личного пользования «соразмерным и разумным образом». Документ ЕК никак не поясняет, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, также фигурирующие в приложении XXI.

Под запретом остается также ввоз пассажирских автомобилей, если они вывезены из России. ЕК относит их к товарам, которые могут быть использованы для обхода санкций. Как именно пассажирские автомобили могут применяться с этой целью, документ не уточняет.

8 сентября ЕК опубликовала документ, согласно которому россияне не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с номерами РФ. В документе ЕК ссылалась на приложение XXI к ст. 3i санкционного регламента, запрещающего импорт в ЕС большой спектр товаров. В список, в частности, попали мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметика, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. При достаточных основаниях таможенные органы ЕС могут их не пропустить. Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что нынешние разъяснения директората ЕК не имеют юридической силы.

В конце июня при въезде в Германию личные автомобили россиян стали арестовывать. В таможне ФРГ объяснили, что въезд в страну на машинах из России расценивается органами как нарушение европейских санкций в отношении России и является основанием для ареста автомобилей.

Подробности — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Полина Мотызлевская