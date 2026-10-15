FT: США предложили Европе разморозить часть российских активов
США предложили странам Европы разморозить часть активов России и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, предложение озвучили спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече в Майами. В переговорах участвовали представители Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО.
Передача активов под контроль США обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения.
По словам собеседника FT, на переговорах высказывались идеи, как можно было бы использовать замороженные активы Москвы после окончания конфликта.
Европейские дипломаты отклонили это предложение. Представители европейских стран заявили, что выступают против передачи контроля над активами и возвращения части Москве.