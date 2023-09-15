Прокатная десятка

14 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых американский триллер «Звук свободы» и семейная комедия из Татарстана «Бери да помни». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Звук свободы
- Режиссер: Алехандро Гомес Монтеверде
- В ролях: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Кристал Апарисио, Хавьер Годино, Йессика Перриман
- Жанр: биография, триллер, криминал, драма / США, Мексика / 131 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если смотреть "Звук свободы", не зная об окружающих его дискуссиях и скандалах, то выглядит он как совершенно типичная голливудская продукция. Налицо все составляющие: реальная история в основе, остросоциальная тема, по поводу которой тем не менее имеется общественный консенсус, простые и доходчивые формальные решения, духоподъемный месседж, умеренная критика американской правительственной бюрократии, благородный герой-одиночка, разорвавший связи с этой последней и спасающий человеческие жизни. Играет его Джеймс Кэвизел — на таком кастинге настоял прототип, основатель и бывший глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард…
Кэвизел превратился в конспиролога и сторонника движения QAnon, разделяющего его теории, например, о международном заговоре педофилов-сатанистов, убивающих детей с целью получения из их тел омолаживающего гормона. Тех же взглядов придерживается и Баллард, чья организация сначала оказалась в фокусе журналистского расследования, заключившего, что она несколько преувеличивает масштаб своих добрых дел, а потом тихо рассталась со своим шефом без особых объяснений. Все это создало вокруг "Звука свободы" определенный контекст, отнюдь не помешавший, а то и поспособствовавший его финансовым успехам: на сегодняшний день картина с бюджетом в $14,5 млн собрала в американском прокате больше $183 млн, заняв десятую строчку в списке самых кассовых фильмов года… Режиссер ни на минуту не забывает о важности своего послания, и его назидательность и манипулятивность в итоге перевешивают непосредственные впечатления от показанных и скрытых за кадром невыразимых ужасов. Это превращает "Звук свободы" в фильм, выйдя с которого зрители скорее выдохнут с облегчением и порадуются, что все увиденное никогда не случится с ними и их детьми, чем действительно задумаются о реальной ситуации с современным рабством».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Мораль должна быть с кулаками» и «Хижина дяди Трампа».
Искусство по понятиям
- Режиссер: Николь Паон
- В ролях: Майя Хоук, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Джо Манганьелло, Деби Мейзар
- Жанр: триллер / США / 98 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство».
Бери да помни
- Режиссер: Байбулат Батуллин
- В ролях: Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров, Алмаз Хамзин, Нияз Мубаракзянов
- Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 83 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «В кинотеатрах идет комедия "Бери да помни", дебют ученика Алексея Попогребского Байбулата Батуллина, получивший главный приз в секции полнометражного кино кинофестиваля "Короче". "Бери да помни" ("Ядэч! Исeмдэ!") — название популярной детской игры на желание, участники которой ломают Y-образную куриную косточку, после чего каждый игрок, перед тем как взять из рук другого какой-либо предмет, должен сказать: "Беру, помню". Родители шестилетнего Ильхама погибли в авиакатастрофе, и дедушка с бабушкой не знают, как ему об этом сообщить. Чтобы развлечь Ильхама, который переживает из-за того, что родители не звонят и не отвечают на звонки, дедушка учит его играть в игру, и вскоре играть начинает вся деревня. Детская игра становится идеальным способом разговора между людьми, которые так давно живут вместе, что перестали друг друга видеть, слышать и понимать. Главную роль дедушки (по-татарски — бабая) сыграл известный татарстанский писатель Рабит Батулла, отец режиссера, а в роли бабушки снялась Роза Хайруллина».
Подробнее о первом фильме на татарском языке — в интервью «Ъ-Weekend» с режиссером Байбулатом Батуллиным.
После. Навсегда
- Режиссер: Кастиль Лэндон
- В ролях: Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд, Мими Кин, Луиза Ломбард, Стивен Мойер
- Жанр: мелодрама / США / 93 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви».
Как украсть реку
- Режиссер: Пак Тэ-мин
- В ролях: Ю Сын-хо, Чо Джэ-хён, Ко Чхан-сок, Ра Ми-ран, Сюмин, Чон Сок-хо
- Жанр: комедия, история / Южная Корея / 120 мин.
- Слоган: «Что еще можно украсть?»
- В прокате: с 14 сентября
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Фильм "Как украсть реку" снят по корейским народным сказкам об очаровательном и гениальном аферисте — Ким Сон-дале. Со своей командой, широко известной по всей стране, он продает воду реки Дедонг, чтобы украсть самый дорогой продукт — табак. Яркие и красочные костюмы, грим, декорации отправят зрителей в эпоху династии Чосон, на фоне которой и будет разворачиваться эта комедийно-приключенческая история. Одного из героев картины играет айдол Сюмин, танцор, рэпер и вокалист популярной k-рор группы EXO».
Праздники
- Режиссер: Борис Дергачев
- В ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Сергей Канаев
- Жанр: комедия / Россия / 80 мин.
- В прокате: с 7 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Согласно фильму, основная идея которого озвучена умиротворяющим закадровым голосом Сергея Бурунова, семья, какая бы она ни была,— это самое главное в жизни. Поэтому сестры Пыжовы исправно навещают каждые выходные родительскую дачу, хотя и знают, что их там будут ждать одни и те же упреки. Младшую Юлю (Яна Енжаева) — в том, что она нигде не работает и слишком часто меняет мужчин, а старшую Лену (Анастасия Калашникова) — в том, что у нее мужчины нет вовсе, что в глазах мамы Натальи Николаевны (Мария Аронова) является куда большим изъяном. Ведь она, как положено в отечественной комедии женщине преклонного возраста 49 лет, мечтает исключительно о внуках. Все остальное у нее уже есть: дом — полная чаша, любящий муж Виктор Васильевич (Виталий Хаев), который не пьет уже два года, и служба в Академии МВД, закалившая ее стальной характер.
Но между супругами Пыжовыми тоже не все гладко: Наталья случайно видит сообщение, которое отправила Виктору некая Люба, напоминающая об их прекрасной ночи в Анапе в 1999 году. Даже не выслушав толком объяснения мужа, с которым прожила тридцать счастливых лет, Наталья хватается за табельный пистолет и, расстреляв почти всю обойму, требует развода. На худой мир пара соглашается только, чтобы познакомиться с женихами дочерей: Сергеем (Вячеслав Чепурченко), с которым Лена живет уже год, но в его существование до сих пор никто не верил, так как он успешно избегал представления ее семье; и безответно влюбленным в Юлю Вовой (Никита Павленко), которого она просит сыграть роль ее парня, чтобы родители наконец отстали. Встреча всех шестерых все на той же даче, естественно, влечет за собой один комический дивертисмент за другим, а завершится все обязательным по условиям задачи хеппи-эндом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дача-максимум».
Голда. Судный день
- Режиссер: Гай Наттив
- В ролях: Хелен Миррен, Камилль Коттен, Лив Шрайбер, Зед Джозеф, Клодетт Уильямс, Генри Гудман
- Жанр: драма, военный, биография, история / Великобритания, США / 100 мин.
- В прокате: с 7 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «После окончания войны, формально для Израиля благоприятного, Голда отчитывается перед государственной комиссией об ошибках и промахах тех первых страшных дней, принимая всю ответственность на себя. Сидящие напротив нее — грузной, с отекшими ногами, прикуривающей одну сигарету от другой,— строгие седовласые мужчины в черных костюмах не узнают ни о нервном срыве Даяна, после разгрома на Голанских высотах метавшегося по канцелярии и призывавшего пустить в ход ядерное оружие, ни о том, что Зеира знал о готовящемся нападении, но скрыл эту информацию, не желая признавать, что ошибся в своих прогнозах. Эти эпизоды показаны во флешбэках, утопающих в сигаретном дыму и освещенных тусклым коричневатым светом, едва пробивающимся в тесные кабинеты и заставленные старомодной мебелью комнаты сквозь опущенные жалюзи и задернутые занавески.
Боевых действий на экране и вовсе нет: иногда повествование разрывают короткие кадры черно-белой хроники, но все самое страшное здесь передано звуком, когда Голда и ее генералы слушают в штабе прямые эфиры с передовой — отрывистые переговоры, разрывы снарядов, крики погибающих солдат. Цифры потерь премьер-министр скрупулезно записывает в блокнот — потом она без колебаний ответит на соответствующий вопрос комиссии, не забыв никого. Да и как забудешь, когда ночами они вновь и вновь напоминают ей о себе, отчаянно моля, чтобы их отпустили домой.
Одновременно разворачивается собственное, частное сражение Голды — с лимфомой, которую она держит в секрете ото всех, кроме преданной ассистентки Лу Каддар… Сама Голда в исполнении неузнаваемой под слоями грима Миррен тоже по ходу фильма превращается в символ и памятник и выдающейся женщине, и всей упрямой нации, продолжающей непреклонно держаться за кусочек пустынной земли».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «У войны женское лицо» и «Театр божественных действий».
Вычитание
- Режиссер: Мани Хагиги
- В ролях: Таране Алидости, Навид Мохаммадзаде, Али Багери, Вахид Агапур, Гилда Вишки
- Жанр: драма, детектив / Иран, Франция / 107 мин.
- В прокате: с 7 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Как рассказывал в интервью режиссер Мани Хагиги, однажды во время поездки в приграничный регион Ирана он наткнулся на архивное фото времен ирано-иракской войны, на котором был изображен он сам, в армейской униформе, раненный в голову. В этом не было бы ничего особенно странного, если бы не тот факт, что режиссер не участвовал в той войне: в момент конфликта он был ребенком. Из этого случая родилась идея "Вычитания". Фильм начинается с того, что Фарзане, жительница Тегерана средних лет, которая работает инструктором по вождению, случайно видит на улице своего мужа Джалала. Проследив его путь до незнакомой ей квартиры, Фарзане подозревает Джалала в измене, но быстро выясняется, что это другой человек — Мохсен, похожий на ее супруга как близнец. Более того, жена Мохсена — Бита — точная копия самой Фарзане…
Мир, в котором разворачивается действие фильма Хагиги, хотя не фантастичен, но слегка ирреален и жуток. Этого эффекта режиссер достигает простым приемом: почти в каждой уличной сцене идет дождь и в большинстве одновременно светит солнце. Внимание на этом акцентировано в первой же сцене, когда Фарзане не может определиться с тем, снимать ли ей солнцезащитные очки. Такая стабильно странная погода в кадре создает эффект сновидения, в котором реальность вроде бы нормальна, но что-то с ней слегка не так. Кроме того, дожди отсылают к классическим голливудским фильмам-нуар с их гнетущей атмосферой и закрученными сюжетами».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Сцены из двух супружеских жизней».
Гнев материнский
- Режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит
- В ролях: Хилари Суэнк, Карен Элдридж, Фрэнк Альфано, Оливия Кук, Дилон, Ларри Фессенден
- Жанр: США / триллер, драма, детектив / 90 мин.
- В прокате: с 7 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Главная героиня — Марисса (Хилари Суонк), когда-то звездный репортер местной газеты, теперь механически выполняющая там же редакторскую работу. Причина ее нежелания вписываться в новую, цифровую и сетевую реальность — даже не то, что она журналист старой школы, для которого интересная история важнее кликов и просмотров, а то, что, овдовев и потеряв все связи с любимым сыном Майклом (во флешбэках его играет сценарист Харрисон) из-за его наркотической зависимости, Марисса превратилась в тень самой себя, проводящую целые дни в алкогольном тумане. В начале фильма этот туман пробивает новость, которую приносит старший, примерный сын Тоби (Джек Рейнор), служащий в полиции: Майкл погиб. Причем убил его не героин, а пуля — Тоби подозревает лучшего майклова друга Даки (Хоппер Пенн), вместе с которым они торговали наркотиками.
Это известие, с одной стороны, опустошает Мариссу, а с другой — принимается как нечто неизбежное: понятно, что в душе она давно похоронила своего младшего. Неожиданный проблеск надежды появляется, когда подружка Майкла Пейдж (Оливия Кук), которую Марисса сначала встречает в штыки, сообщает, что беременна. Без особого энтузиазма, скорее повинуясь трудно формулируемой смеси вины и долга, Марисса впускает ее в свой дом, но постепенно оживает, возможно, увидев в будущем ребенке новый шанс для себя и своей семьи. Так же не сразу, но эффективно Пейдж заражает ее своими поисками справедливости для Майкла: она не верит в виновность Даки и хочет найти настоящего убийцу, стоящего за распространением по городу "грязного" героина в смеси с фентанилом, которая с морбидной иронией называется "материнским молоком"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Родовое расстройство».
Зов мести
- Режиссер: Нэйтан Скоггинс
- В ролях: Энн Хеч, Келлан Латс, Кресс Уильямс, Джулиана ДеСтефано, Стелио Саванте
- Жанр: триллер, драма, детектив / США / 102 мин.
- Слоган: «Умение прощать дается не каждому»
- В прокате: с 31 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для баптистского пастора Маршалла его служение — самое главное в жизни, настолько, что в стремлении помочь спасению душ своих прихожан он забывает о собственной семье. Парадоксальным образом хуже всего у него получается достучаться до собственного сына Сэмюэла, мечтающего о том, чтобы поступить в колледж и сбежать подальше из родного городка, а главное, от отца, общение с которым для него сводится к упрямому молчаливому противостоянию, иногда переходящему в словесные перепалки. Причина этого несколько более весомая, чем обычная подростковая строптивость: пять лет назад жена пастора была убита, и тот, в соответствии с духом и буквой своей веры, твердо решил простить убийцу, белого отброса общества по имени Трой, и Сэмюэл не может ни понять, ни разделить это решение.
Ситуация обостряется, когда Трой, отсидев пять лет, выходит по УДО. Он возвращается в родной городок, где абсолютно никто не рад его видеть, и даже заходит в церковь — еще раз попросить прощения у пастора, а заодно справиться насчет работы. Тот поначалу дает ему от ворот поворот, но потом, когда Трою отказывают в единственном месте, рекомендованном его надзирателем по УДО, нанимает его на выполнение разных подсобных работ… Пока отец и сын разбираются со своими моральными дилеммами, шериф с помощником находят на заброшенном пустыре обгоревший автомобиль с телом внутри. Сначала кажется, что эти события происходят одновременно, потом становится понятно, что у фильма нелинейная структура, повествование то уходит вперед, то оглядывается назад, и все события показаны либо во флешбэках, либо во флешфорвардах».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В сторону прощения».