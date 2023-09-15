Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Если смотреть "Звук свободы", не зная об окружающих его дискуссиях и скандалах, то выглядит он как совершенно типичная голливудская продукция. Налицо все составляющие: реальная история в основе, остросоциальная тема, по поводу которой тем не менее имеется общественный консенсус, простые и доходчивые формальные решения, духоподъемный месседж, умеренная критика американской правительственной бюрократии, благородный герой-одиночка, разорвавший связи с этой последней и спасающий человеческие жизни. Играет его Джеймс Кэвизел — на таком кастинге настоял прототип, основатель и бывший глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард…

Кэвизел превратился в конспиролога и сторонника движения QAnon, разделяющего его теории, например, о международном заговоре педофилов-сатанистов, убивающих детей с целью получения из их тел омолаживающего гормона. Тех же взглядов придерживается и Баллард, чья организация сначала оказалась в фокусе журналистского расследования, заключившего, что она несколько преувеличивает масштаб своих добрых дел, а потом тихо рассталась со своим шефом без особых объяснений. Все это создало вокруг "Звука свободы" определенный контекст, отнюдь не помешавший, а то и поспособствовавший его финансовым успехам: на сегодняшний день картина с бюджетом в $14,5 млн собрала в американском прокате больше $183 млн, заняв десятую строчку в списке самых кассовых фильмов года… Режиссер ни на минуту не забывает о важности своего послания, и его назидательность и манипулятивность в итоге перевешивают непосредственные впечатления от показанных и скрытых за кадром невыразимых ужасов. Это превращает "Звук свободы" в фильм, выйдя с которого зрители скорее выдохнут с облегчением и порадуются, что все увиденное никогда не случится с ними и их детьми, чем действительно задумаются о реальной ситуации с современным рабством».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Мораль должна быть с кулаками» и «Хижина дяди Трампа».