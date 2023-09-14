Мораль должна быть с кулаками

На экраны выходит «Звук свободы» Алехандро Гомеса Монтеверде — драматический триллер о борце с торговлей «живым товаром», ставший неожиданным хитом американского летнего кинопроката. Самым большим сюрпризом для Юлии Шагельман оказалось то, как мало сюрпризов преподносит эта нашумевшая за океаном картина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проникновенными взорами Джеймс Кэвизел напоминает о другой своей роли — Иисусе в «Страстях Христовых» Мела Гибсона

Фото: Атмосфера кино Проникновенными взорами Джеймс Кэвизел напоминает о другой своей роли — Иисусе в «Страстях Христовых» Мела Гибсона

Фото: Атмосфера кино

Если смотреть «Звук свободы», не зная об окружающих его дискуссиях и скандалах, то выглядит он как совершенно типичная голливудская продукция. Налицо все составляющие: реальная история в основе, остросоциальная тема, по поводу которой тем не менее имеется общественный консенсус (безусловно, похищение и сексуальная эксплуатация детей — это ужасное зло), простые и доходчивые формальные решения, духоподъемный месседж, умеренная критика американской правительственной бюрократии, благородный герой-одиночка, разорвавший связи с этой последней и спасающий человеческие жизни. Играет его Джеймс Кэвизел — на таком кастинге настоял прототип, основатель и бывший глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad (O.U.R.) Тим Баллард, впечатлившись игрой актера в «Графе Монте-Кристо» (2002). Хотя «Звук свободы», в котором Кэвизел то и дело куда-то или на кого-то проникновенно смотрит и взгляд его увлажняется слезами, конечно, отсылает к другой, более известной его роли — Иисуса в «Страстях Христовых» (2004).

От стандартных изделий крупных студий «Звук свободы» отличает разве что уж слишком явный упор на христианские ценности (мейджоры, рассчитывающие на широкую и разношерстную аудиторию, все-таки обычно работают чуть тоньше). Однако именно крупная студия — 20th Century Fox — должна была стать дистрибутором картины, снятой еще в 2018 году. Но в 2019-м «Фокс» был куплен «Диснеем», и фильм, как и многие другие, находился в подвешенном состоянии, пока права на него не выкупил его продюсер Эдуардо Верастеги, популярный мексиканский певец и актер мыльных опер, также играющий в нем небольшую роль. Еще четыре года занял поиск нового дистрибутора — им стала компания Angel Studios, специализирующаяся на «библейских» фильмах и сериалах и часто собирающая средства на свои проекты через краудфандинг.

За эти годы Кэвизел превратился в конспиролога и сторонника движения QAnon, разделяющего его теории, например, о международном заговоре педофилов-сатанистов, убивающих детей с целью получения из их тел омолаживающего гормона. Тех же взглядов придерживается и Баллард, чья организация сначала оказалась в фокусе журналистского расследования, заключившего, что она несколько преувеличивает масштаб своих добрых дел, а потом тихо рассталась со своим шефом без особых объяснений. Верастеги же стал ультраправым политическим активистом, призывающим в числе прочего к запрету абортов (уже после выхода фильма он подал заявку на участие в выборах президента Мексики в 2024 году).

Все это создало вокруг «Звука свободы» определенный контекст, отнюдь не помешавший, а то и поспособствовавший его финансовым успехам: на сегодняшний день картина с бюджетом в $14,5 млн собрала в американском прокате больше $183 млн, заняв десятую строчку в списке самых кассовых фильмов года, и это без традиционной рекламной и маркетинговой кампании. Помимо конспирологических форумов ее поддержали Дональд Трамп, Мел Гибсон и Илон Маск, консервативные общественные организации и церкви выкупали кинозалы целиком, кроме того, желающие могли оплатить «подвешенный» билет в кино для менее обеспеченных сограждан с целью вящего распространения благой вести. Режиссер Монтеверде, в свою очередь, горячо отрицает любые связи фильма с QAnon, дистанцируется от воззрений своих коллег и подчеркивает, что сам он вообще вне политики.

Никаких сатанистов в «Звуке свободы» нет, как нет вообще ничего, выходящего за конвенциональные рамки. Это добротно снятая, хотя и без яркого авторского почерка, история, в которой находится место и драме, и экшену. Второго, впрочем, куда меньше, хотя лучшая часть фильма — это спуск героя в поисках похищенных детей на колумбийское преступное дно. В том числе потому, что здесь у стоического до деревянности Кэвизела появляется колоритный экранный партнер: Билл Кэмп в роли раскаявшегося наркоторговца по кличке Вампиро, добавляющий красок и полутонов к черно-белой картине мира авторов. Последняя треть — спасение девочки Росио (Кристаль Апарисио) из лап повстанцев в джунглях — и вовсе уходит на территорию не слишком правдоподобного боевика. Заметно, что Монтеверде, начавший работу над сценарием еще в 2015 году, и вправду ориентировался скорее на «Убийцу» Дени Вильнёва и сериал «Наркос», как раз тогда вышедших на экраны, нежели на горячечные интернет-фантазии.

Однако режиссер ни на минуту не забывает о важности своего послания, и его назидательность и манипулятивность в итоге перевешивают непосредственные впечатления от показанных и скрытых за кадром невыразимых ужасов. Это превращает «Звук свободы» в фильм, выйдя с которого зрители скорее выдохнут с облегчением и порадуются, что все увиденное никогда не случится с ними и их детьми, чем действительно задумаются о реальной ситуации с современным рабством.