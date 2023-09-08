Родовое расстройство

В прокат вышел драматический триллер Майлза Джорис-Пейрафита «Гнев материнский» (The Good Mother), в котором Хилари Суонк сыграла главную роль матери, не столько гневающейся, сколько скорбящей и разрывающейся между этой скорбью и попытками спасти то, что осталось от ее давно развалившейся семьи. Сам фильм, как обнаружила Юлия Шагельман, к финалу тоже разваливается, причем без шансов на восстановление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасением для Мариссы (Хилари Суонк) становится то, на что она давно махнула рукой — журналистская работа

Фото: Vertical Entertainment Спасением для Мариссы (Хилари Суонк) становится то, на что она давно махнула рукой — журналистская работа

Фото: Vertical Entertainment

«Гнев материнский» — третий полнометражный фильм молодого режиссера Джорис-Пейрафита, его вторая коллаборация со сценаристом Мэдисоном Харрисоном и вторая часть задуманной ими трилогии об их родном городе Олбани в штате Нью-Йорк. Первой был дебют Джорис-Пейрафита «Как есть» (2016) — криминальная история о подростках из 1990-х, чью дружбу разрушает совместное преступление. Между этими двумя картинами он заступил далеко на территорию американского мифа: сюжет выходившей в том числе и в российский прокат «Страны грез» (2019) разворачивался в 1930-е годы на фоне Великой депрессии и «Пыльного котла», а пара ее молодых героев напоминала Бонни и Клайда.

В «Гневе материнском» ничего мифологического нет: Олбани здесь снят в сугубо реалистической манере, хотя пролеты камеры над ним придают городу дополнительный масштаб и даже некоторую урбанистическую монументальность. А подоплекой событиям фильма служат проблемы, для США более чем актуальные: опиоидный кризис и полицейская коррупция. При этом действие перенесено в 2016 год, что, кажется, понадобилось авторам только для того, чтобы походя упомянуть предвыборную кампанию, завершившуюся победой Дональда Трампа. Однако все эти попытки подчеркнуть злободневность скорее идут картине во вред — ни один из многозначительных намеков не несет достаточного веса, чтобы фильм стал острой социальной драмой, и в то же время они размывают эмоциональное воздействие драмы семейной и личной.

Ее главная героиня — Марисса (Хилари Суонк), когда-то звездный репортер местной газеты, теперь механически выполняющая там же редакторскую работу. Причина ее нежелания вписываться в новую, цифровую и сетевую реальность — даже не то, что она журналист старой школы, для которого интересная история важнее кликов и просмотров, а то, что, овдовев и потеряв все связи с любимым сыном Майклом (во флешбэках его играет сценарист Харрисон) из-за его наркотической зависимости, Марисса превратилась в тень самой себя, проводящую целые дни в алкогольном тумане. В начале фильма этот туман пробивает новость, которую приносит старший, примерный сын Тоби (Джек Рейнор), служащий в полиции: Майкл погиб. Причем убил его не героин, а пуля — Тоби подозревает лучшего майклова друга Даки (Хоппер Пенн), вместе с которым они торговали наркотиками.

Это известие, с одной стороны, опустошает Мариссу, а с другой — принимается как нечто неизбежное: понятно, что в душе она давно похоронила своего младшего. Неожиданный проблеск надежды появляется, когда подружка Майкла Пейдж (Оливия Кук), которую Марисса сначала встречает в штыки, сообщает, что беременна. Без особого энтузиазма, скорее повинуясь трудно формулируемой смеси вины и долга, Марисса впускает ее в свой дом, но постепенно оживает, возможно, увидев в будущем ребенке новый шанс для себя и своей семьи. Так же не сразу, но эффективно Пейдж заражает ее своими поисками справедливости для Майкла: она не верит в виновность Даки и хочет найти настоящего убийцу, стоящего за распространением по городу «грязного» героина в смеси с фентанилом, которая с морбидной иронией называется «материнским молоком».

Две женщины пускаются в опасный квест, хотя большая его часть ложится на плечи Пейдж, Марисса же продолжает соскальзывать то в рюмку, то в такие же опьяняющие воспоминания о счастливом прошлом, когда Майкл был ребенком, и казалось, что впереди у них всех только свет и радость. Тоби же уверяет мать, что Пейдж доверять нельзя, она сама наверняка как-то замешана и в наркоторговле, и в смерти его брата.

Однако в результате ее расследования Марисса внезапно открывает секреты, грозящие разрушить ее семью окончательно и добавить новые потери к ее скорбному списку. Она оказывается перед страшным выбором, спасение от которого находит в том, на что, казалось бы, давно махнула рукой — журналистской работе: оформление своего опыта в статью должно помочь ей принять решение. И она действительно его принимает, но в итоге старания авторов показать, насколько жизнь сложна и неоднозначна и как редко в ней встречаются единственно верные ответы, загоняют и их самих, и героиню, и зрителей в угол.